"Первоклассный праздник" ко Дню знаний организуют в Центральном ботаническом саду

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный ботанический сад НАН Беларуси приглашает 24-25 августа всех взрослых, школьников и тех, кто собирается в первый класс, посетить просветительское интерактивное мероприятие ко Дню знаний, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Наш "Первоклассный праздник" станет прекрасным началом нового учебного года и запомнится надолго всем его участникам. Главная цель праздника - признание важности и ценности образования и просвещения, чествование науки и технологий, желание накапливать и преумножать знания, развиваться, двигаться вперед", - сообщают организаторы.

В рамках праздника ботанический сад позиционирует просветительское направление своей деятельности. По традиции первого сентября все дети идут в школу с букетами цветов, но не все юные минчане видели разнообразие их сортов и видов, красоту цветения в природе. Познакомиться с экспозициями осенних цветов разных регионов мира смогут дети и их родители на территории сада.

В программе заявлена анимационная программа, игровые зоны, спортивные площадки, мастер-классы, IT и научные зоны, подарки, вкусные дегустации, кастинг в киношколу, релакс-зона и фотозоны, танцевальный флешмоб и многое другое.-0-