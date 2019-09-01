Первокурсники Института пограничной службы приняли присягу

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первокурсники Института пограничной службы сегодня на площади Государственного флага в Минске приняли военную присягу. В церемонии приняли участие руководство Государственного пограничного комитета, депутаты Палаты представителей, ветераны-пограничники, а также родители и близкие курсантов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госпогранкомитета.

"С принятия военной присяги для будущего офицера начинается путь в профессию. Сегодня курсанты-пограничники взяли на себя личную ответственность за защиту белорусского народа, безопасность нашего государства и нерушимость границы", - отметил председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо. Он подчеркнул, что каждому первокурснику предстоит напряженно трудиться для освоения выбранной профессии, постигать все тонкости пограничной науки, воспитывать в себе офицерские качества, чтобы всегда и во всем быть примером для подчиненных.

К этому торжественному мероприятию ребята готовились весь август, осваивая азы пограничной службы в учебном центре института. Традиционный курс подготовки - стрельба из боевого оружия, физподготовка, рукопашный бой, основы тактики пограничной службы и знакомство с другими дисциплинами. 28 августа на базе Института пограничной службы в Минске каждому молодому пограничнику вручили один из важнейших символов службы стражей границ - зеленую фуражку.

Этот набор курсантов 27-й, ряды белорусских пограничников пополнились девятью десятками будущих офицеров. В текущем году конкурс составил 3 человека на место. Среди первокурсников большинство выпускников общеобразовательных школ. Четверть набора составляют воспитанники военно-патриотических классов, кадетских училищ и Минского суворовского военного училища. Среди поступивших есть и те, кто уже имеет опыт службы на границе.

"В Институте пограничной службы основное внимание уделяется практическим занятиям и применению инновационных технологий. Во время обучения курсанты ежегодно стажируются на государственной границе, закрепляя теоретические знания. Лучшим доверено представлять пограничное ведомство на параде войск Минского гарнизона. Во время образовательной программы обучающиеся получают водительские удостоверения категории А и В", - отметили в Госпогранкомитете.

На следующий год для абитуриентов планируется предоставить 90 мест и возобновить набор девушек.-0-