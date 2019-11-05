Первомайский район Минска присоединился к акции "Во славу общей Победы!"

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первомайский район Минска присоединился к республиканской акции памяти "Во славу общей Победы!" - земля с 12 мест воинских захоронений на территории района передана в Государственный музей военной истории Республики Беларусь, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Сегодня в полдень землю собрали с 12 братских могил: захоронения на 8-м км Московского шоссе, пяти братских могил на кладбище "Восточном", в том числе семьи подпольщика Гурло, захоронения на территории в/ч 45017 на ул. Белинского, могилы советских военнопленных, партизан и мирных жителей на 9-м км Московского шоссе, а также братских могил на ул. Толбухина и монумента "Скорбящая мать" в парке Челюскинцев.

На торжественных митингах у каждого места памяти землю поместили в специально сшитые кисеты, затем передали в Государственный музей военной истории Республики Беларусь на временное хранение. Весной следующего года она будет направлена в общую капсулу с землей братских могил от столицы.

Как отметили в Мингорисполкоме, землю с воинских захоронений уже собрали в Ленинском, Партизанском, Советском районах, частично в Московском, в остальных торжественные мероприятия акции пройдут по 30 ноября.

9 мая 2020 года в день 75-летия Дня Победы капсулы с землей со всех белорусских мемориальных мест Великой Отечественной войны будут торжественно помещены в крипту храма-памятника в честь Всех Святых в Минске для вечной молитвенной памяти и выражения благодарности всем тем, кто защищал нашу землю от фашистских захватчиков.-0-