Первомайский район в честь юбилея подготовит субботние развлечения для минчан

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В июне этого года Первомайскому району исполняется 50 лет. В течение месяца в парке культуры и отдыха имени Челюскинцев будут проходить тематические праздничные субботы, посвященные юбилейной дате, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Уже 8 июня в 12.00 для юных жителей столицы подготовили культурно-развлекательную программу "50 усмешак Першамайскага сонца!". Организаторы обещают, что развлечений хватит на всех. В программе праздника будет много музыки, песен и танцев от лучших детских коллективов района, проведут увлекательные игры для всех возрастов. Гостей порадуют ростовые куклы и аниматоры, праздничные фотозоны. Можно будет поучаствовать в музыкальных и танцевальных флешмобах, конкурсе рисунков, понаблюдать за показательными выступлениями от БРОО любителей хорьков "Фуриттус" и отважных спасателей. Провести время предлагают не только весело, но и познавательно: откроется территория чтения "Лето с книгой" и экспозиция "Япония - 5 К": культура, книги, кимоно, каллиграфия, куклы".

Поскольку Первомайский район - один из самых спортивных, 15 июня с 11.00 до 15.00 подготовят программу "5:0 - вядзе Першамайскі!". Лучшие юные спортсмены района в этот день покажут свои достижения в спорте, их рекорды будут посвящены юбилею района.

Первомайский район и самый военизированный благодаря расположению многочисленных воинских частей. 22 июня с 12.00 до 16.00 запланирована программа "50 крокаў дарогамі памяці!". В памятный день начала Великой Отечественной войны творческие коллективы воинских частей выступят с патриотическими песнями. На площадках парка солдаты и курсанты посоревнуются в удали, скорости, силе. Ветеранам Великой Отечественной войны будут вручены юбилейные медали к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. А в 17.00 у братской могилы с монументом "Скорбящая мать" состоится митинг-реквием "Нам этот мир завещано беречь!".

Последняя суббота 29 июня будет посвящена молодежи. С 18.00 до 23.00 в парке проведут программу "50 палымяных сэрцаў!". Молодых жителей Первомайского района порадует современная музыка, а также конкурсы, квесты и дискотека вечером.-0-