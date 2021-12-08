Первомайский РОЧС выиграл соревнования среди звеньев газодымозащитной службы в Минске

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске прошли соревнования среди звеньев газодымозащитной службы столичного гарнизона. В них принимали участие 9 команд из районных отделов, а также пожарный аварийно-спасательный отряд на объектах метрополитена. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Одной из важнейших стадий обучения газодымозащитнков является умение ориентироваться в задымленном помещении и взаимодействовать в команде. Такие соревнования позволяют в первую очередь отточить эти навыки, а также в духе соперничества обменяться опытом и поддерживать боевую готовность в подразделениях.

В рамках соревнований столичным спасателям необходимо было преодолеть несколько испытаний: спасти двух условных пострадавших, ликвидировать загорание в условиях, приближенных к реальным, а также выполнять эти действия четко и слаженно.

По итогам соревнований первое место одержали газодымозащитники Первомайского районного отдела по чрезвычайным ситуациям, вторыми стали спасатели Октябрьского РОЧС, замкнули тройку призеров газодымозащитники Заводского районного отдела по чрезвычайным ситуациям столицы.-0-