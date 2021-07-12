12 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Первую дозу вакцины от коронавируса получили почти 112 тыс. жителей Могилевской области. Об этом сообщили БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

"В Могилевской области продолжается кампания иммунизации против COVID-19. Первую дозу вакцины получили почти 112 тыс. человек, или 11,2% населения региона, полный курс завершили более 68,5 тыс. человек (6,8%). В организациях здравоохранения области в наличии более 44 тыс. доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"). Вакцинацию может пройти бесплатно любой желающий, не имеющий противопоказаний, в поликлинике по месту жительства", - отметили специалисты.

"Так называемый индийский штамм коронавируса, или штамм "Дельта", становится доминирующим вариантом заболевания во всем мире, вытесняя другие. Индийский вариант коронавируса выявлен и в Беларуси, в том числе в Могилевской области. Как известно, "Дельта"-вариант более заразный, чем предыдущие варианты коронавируса (примерно на 60% более заразен, чем "Альфа"-вариант, впервые выявленный в Великобритании). По-прежнему единственным наиболее эффективным способом защиты от коронавирусной инфекции остается вакцинация", - подчеркнули в учреждении.

Как отмечают специалисты, если по каким-либо причинам не удается получить второй компонент вакцины ровно через 21 день (отъезд, острое заболевание, обострение хронического заболевания и др.), то в соответствии с заявлением производителя вакцины интервал между введением первого и второго компонентов допустимо увеличивать до 90 дней. Имеются данные, что увеличение интервала между дозами не только не ухудшает качество иммунного ответа, а наоборот, положительно влияет на уровень сформированной защиты.-0-