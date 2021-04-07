Первую очередь областного онкодиспансера в Гродно введут в 2021 году

7 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Первая очередь областного онкологического диспансера в Гродно будет введена в эксплуатацию в 2021 году. Об этом на своей странице в Facebook рассказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, сообщает БЕЛТА.

Реконструкция городской больницы №3 Гродно под областной онкологический диспансер стала самой большой медицинской стройкой региона. Новый медицинский центр на 312 коек будет отвечать самым высоким требованиям.

По словам Владимира Караника, он будет оснащен высокотехнологичным диагностическим и лечебным оборудованием, включая современные линейные ускорители. Будут созданы достойные условия для персонала и пациентов. Диспансер также станет отличной базой для организации учебного процесса Гродненского медуниверситета.

Первая очередь - радиологический корпус и все необходимые объекты инфраструктуры - будет введена в эксплуатацию уже в этом году.

Из-за старения населения заболеваемость злокачественными новообразованиями неуклонно увеличивается. "В последние годы благодаря развитию отечественной и мировой медицины, внедрению новых методик диагностики и лечения нам удается сдерживать рост смертности от злокачественных новообразований. И если влияние онкологической службы на заболеваемость ограничено, то мероприятия по снижению смертности от онкозаболеваний должны быть в фокусе нашего внимания. Для этого и необходимо нашим высококвалифицированным специалистам-онкологам дать все современные достижения противоопухолевой терапии", - подчеркнул Владимир Караник. Он обратил внимание, что модернизация системы здравоохранения по-прежнему останется основным приоритетом государства.-0-