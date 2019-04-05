Первую очередь реставрации Старого замка в Гродно планируется завершить в 2020 году

5 апреля, Ивье /Корр. БЕЛТА/ Первую очередь реставрации Старого замка в Гродно планируется завершить к очередному Фестивалю национальных культур, который областной центр примет летом 2020 года. Об этом сегодня во время пресс-конференции для республиканских и региональных СМИ сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

Реставрация Старого замка в Гродно начата в 2017 году. Сейчас ведутся археологические раскопки, укрепляется склон замковой горы, ведется реставрация въездной группы, возводится мерная изба, средняя башня, галерея. На 2019 год на эти работы выделено более Br2,5 млн. Сейчас ведется разработка интерьеров и элементов внутреннего убранства помещений.

В этом году продолжится и музеефикация областного центра. В одном из исторических зданий, в частности, будет открыт музей лесной администрации, для туристов распахнут свои двери несколько ранее недоступных исторических объектов.

«В центре внимания и другие замки региона, а их у нас немало. В 2019 году планируется завершить работы по восстановлению Юго-Западной башни Лидского замка. Там будет открыта экспозиция», - рассказал Владимир Кравцов. Выделены средства на восстановление замков в Крево и Гольшанах. В Гольшанском замке реставрируют Северную башню: в ней разместится музей. Также продолжатся работы по реконструкции и консервации Новогрудского замка. Укрепят в Новогрудке и склоны замковой горы.

В сентябре 2019 года Гродненская область отметит 75-летний юбилей. К этой дате планируется завершить работы по реконструкции дворца, флигеля и галерей в дворцово-парковом комплексе Святск Гродненского района.

Продолжается в регионе восстановление усадебно-парковых комплексов в деревнях Краски и Подороск Волковысского района. Недавно инвестор приобрел усадьбу Умястовских в деревне Жемыславль Ивьевского района. Сейчас разрабатывается проект по ее реконструкции.

В 2019 году в Гродненской области будет увековечена и память знаменитых земляков и исторических фигур. В Лиде ко Дню города, который райцентр отметит в сентябре, установят трехметровый бронзовый памятник князю Гедымину. С его именем связано начало строительства Лидского замка. На центральной площади Слонима, который в этом году примет День белорусской письменности, установят памятник Льву Сапеге. Некогда издатель "Статута Великого княжества Литовского" был старостой древнего города, при Льве Сапеге Слоним активно развивался.

В Дятлово в 2020 году установят памятник основателю города гетману Константину Острожскому. Возможно, появится в регионе и памятник уроженцу Щучинского района известному польскому рок-музыканту Чеславу Немену. Его персона привлекает большое количество иностранных туристов.-0-