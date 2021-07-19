Первую очередь строительства дороги-дублера в Могилеве планируют закончить к сентябрю

19 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Первую очередь строительства объездной дороги, дублирующей трассу улица Якубовского - Загородное шоссе планируют закончить к сентябрю. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель главного инженера ОАО "Дорожно-строительный трест №3" Юрий Буяков.

"Сделана основная часть работ: практически готова трасса протяженностью 1,7 км, сделаны путепроводы (270 м и 33 м) через две железнодорожные ветки Могилев - Гомель и Могилев - Осиповичи. Осталось доделать выходы, развязки, кольцо по улице Космонавтов - его необходимо расширить. До конца месяца планируем благоустроить прилегающую территорию - положить плитку, привести все в порядок", - отметил Юрий Буяков.

Новая дорога облегчит дорожную ситуацию в городе и обеспечит прямое соединение микрорайона Казимировка и улицы Космонавтов, минуя улицу Якубовского. Строят проезжую часть в три этапа: от кольца на улице Космонавтов до улицы Пысина, от Пысина до деревни Городщина и от Городщины до улицы Грюнвальдской. Протяженность трассы составит 7 км. Она станет первой дорогой в Могилеве с бетонным покрытием.

Рядом с дорогой располагаются жилые дома. Чтобы защитить жителей от шума, здесь идет установка специального экрана. "Для того, чтобы его зафиксировать нужны бетонные основания и опоры. Из-за большого количества коммуникаций, которые идут под землей, каждую опору делаем практически вручную, - отметил заместитель главного инженера. - Скоро приступим к установке камер видеонаблюдения".

К строительству трассы-дублера в Могилеве приступили в начале 2020 года. Первую очередь строительства планируют закончить уже к сентябрю текущего года.

Заказчик по строительству объекта - КУП "Могилевское областное управление капитальным строительством". Генеральный подрядчик - ОАО "Дорожно-строительный трест №3".-0-