Первую очередь строительства спортивного комплекса в Могилеве намерены завершить к концу года

11 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Первую очередь строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в микрорайоне Фатина в Могилеве планируется завершить к концу года. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления спорта и туризма Могилевского облисполкома Вадим Брежезинский.

"Здесь будет организован учебно-тренировочный процесс для юных спортсменов по вольной и греко-римской борьбе, боксу, стрельбе из лука, - отметил Вадим Брежезинский. - Вторым этапом строительства станет возведение двух бассейнов - 50 и 25 м. Современная учебно-тренировочная база поднимет на новый уровень подготовку наших спортсменов, а также обеспечит жителей микрорайона и всего города спортивно-оздоровительными услугами".

"Физическая активность и правильный образ жизни каждого отдельного человека - это залог здоровья всей нации. Потому физической культуре и спорту в Беларуси уделяется так много внимания", - подчеркнул заместитель начальника управления.

В этом году в Могилевской области заработал ряд новых и обновленных спортивных объектов. "Завершено строительство биатлонного комплекса в Чаусском районе, бассейна в СШ №46 Могилева. Проведена реконструкция стадионов в Белыничах, Осиповичах, Славгороде, капитальный ремонт бассейна в деревне Овсянка Горецкого района и бассейна СШ №18 Могилева. Построены 4 мини-футбольные площадки с искусственным покрытием в Чаусах, Кричеве, Климовичах и Хотимске, - рассказал Вадим Брежезинский. - Это нужные и востребованные объекты. Здесь тренируются не только профессиональные спортсмены, но и занимаются обычные люди, поскольку здоровье человека зависит и от физической нагрузки в том числе".

По словам заместителя начальника, несмотря на непростую ситуацию в мире, этот год для спортсменов региона стал успешным. "В прошлом году у нас было наибольшее количество медалей, завоеванных на официальных международных соревнованиях за последние 20 лет. В этом году из-за эпидемиологической ситуации отменено большинство крупных стартов, начиная от Олимпиады в Токио до чемпионатов мира и Европы. В то же время в 2020 году чемпионкой Европы по вольной борьбе стала Ванесса Колодинская, чемпионкой мира по самбо - Анжела Жилинская", - отметил он.

В следующем году в области запланировано строительство мини-футбольных площадок с искусственным покрытием в Могилевском, Костюковичском, Чериковском, Славгородском, Шкловском районах. Планируется укладка полноразмерного футбольного поля с искусственным покрытием по улице Челюскинцев в Могилеве.

"В Могилевской области спорт и здоровый образ жизни прочно вошли в моду. Спортсмены региона успешно выступают на крупнейших международных стартах. И в целом заслуги нашей области в спортивной сфере находятся не на последнем месте в стране. Наличие современных и качественных баз для подготовки - одно из важнейших условий для развития как существующих, так и будущих чемпионов, - подчеркнул заместитель начальника. - Мы не просто чувствуем всестороннюю поддержку нашей сферы на государственном уровне, но и видим ее на конкретных примерах".-0-