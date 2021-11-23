Первую операцию по пересадке сердца провели в Могилеве

23 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве провели первую в области операцию по пересадке сердца. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил главный врач Могилевской областной клинической больницы Анатолий Кулик.

"Операция прошла в нашем учреждении здравоохранения сегодня ночью, она длилась практически 6 часов, - уточнил Анатолий Кулик. - И донором, и реципиентом стали жители нашего региона. Всего в операционной были задействованы около 20 человек медицинского персонала. Оперативное вмешательство проводил главный кардиохирург Беларуси, доктор медицинских наук, академик Белорусской Академии медицинских наук Юрий Островский".

Анатолий Кулик. Фото из архива

Сердце пересадили 43-летнему молодому человеку с предельной сердечной недостаточностью. По словам медиков, к данной операции начали готовиться сразу после открытия нового кардиохирургического корпуса, которое состоялось 5 ноября 2021 года. Операция стала уникальной и определяющей для дальнейшего развития Могилевской областной клинической больницы, уверен главврач.

"Операция на открытом сердце для нас не просто воплощение мечты, а нечто большее, - подчеркнул Анатолий Кулик. - В Могилеве сейчас делается то, что можно сделать во всем мире. -0-