Первую продукцию из гранита глушковичского карьера использовали при благоустройстве Монумента Дружбы

21 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Первая продукция из гранита, добытого в карьере Глушковичи в Лельчицком районе, использована при благоустройстве Монумента Дружбы в приграничье Беларуси, России и Украины. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора КПРСУП "Гомельоблдорстрой" Александр Куделько, передает корреспондент БЕЛТА.

Гранитные плиты были направлены для обустройства ведущих с трех сторон к монументу лестниц, смотровой площадки. По окружности монумента уложили бортовой камень из гранита.

На очереди следующий масштабный проект - благоустройство райцентра Петриков, где с использованием природного камня будут благоустроены улицы, обновлены знаковые места, в том числе памятники деду Талашу и В.И.Ленину.

Открытие подразделения по переработке и изготовлению продукции из гранита на щебеночном заводе "Глушкевичи" позволило "Гомельоблдорстрою" освоить новое направление. Производство продукции начали в конце марта. Предприятие стало единственным в республике, где налажен полный цикл работ: от проектирования и добычи природного камня до производства изделий из него и выполнения дорожных и строительных работ.

Это стало возможным после возобновления разработки карьера Глушковичи месторождения облицовочного камня Карьер Надежды, на котором в 2010 году была проведена консервация. Подвижки начались после передачи месторождения на баланс "Гомельоблдорстроя". В 2018 году по поручению правительства и при поддержке главы государства была возобновлена разработка карьера с последующим открытием нового производства. На эти цели из республиканского бюджета было выделено Br4,5 млн, еще Br1,9 млн - из областного. С 2018 года активно идет разработка месторождения облицовочного камня. Его площадь в пределах контура запасов свыше 12 га. Местами кристаллические породы выходят на поверхность, местами - залегают на глубине до 7-8,8 м.

Природный рисунок на гранитном срезе имеет уникальную цветовую гамму, что придает материалу дополнительную ценность. Сырье идеально подходит для получения облицовочных блоков и производства из них гранитных облицовочных плит, плит мощения, брусчатки различного вида, бортового камня и других изделий из натурального камня. Впоследствии продукция предприятия будет использоваться для отделки фасадов зданий и интерьеров, других работ в строительной отрасли. Рассматривается возможность поставок на экспорт.

"Наша задача - до конца 2019 года добыть 32 тыс. куб.м горного массива, переработать его и произвести продукцию", - сказал Александр Куделько. Производственная программа корректируется с учетом поступления заказов.

Щебеночный завод "Глушкевичи" с 1975 года занимается добычей и обогащением (дроблением и сортировкой) строительного камня, обеспечивая потребность в нерудных материалах организаций стройотрасли Гомельской области и других регионов республики. Десятилетиями предприятие разрабатывает месторождение строительного камня Крестьянская Нива. За 2018 год на щебзаводе произведено 1 млн 55 тыс. т инертных материалов, что составило 105,4% к уровню 2017 года. В Россию экспортировано 80,5 тыс. т щебня на $900 тыс. Вся выпущенная продукция была реализована. Завод является филиалом коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия "Гомельоблдорстрой", крупнейшего дорожного предприятия Гомельской области, работающего на автомобильных дорогах, улицах городов и малых населенных пунктов.-0-

Фото Сергея Холодилина