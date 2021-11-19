Первую в Беларуси цифровую подстанцию 330 кВ открыли в Могилевском районе

19 ноября, Могилевский район /Корр. БЕЛТА/. Сегодня вблизи деревни Подбелье Могилевского района торжественно открыли первую в республике цифровую подстанцию класса напряжения 330 кВ "Могилев-330". В церемонии принял участие министр энергетики Виктор Каранкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это первая в нашей стране полностью цифровая подстанция класса напряжения 330 кВ. Это одна из основных подстанций Могилевского энергоузла и базовая подстанция в целом в белорусской энергосистеме. Она обеспечивает электроснабжение не только потребителей Могилевской области - с ее помощью осуществляется транзит электрической энергии в Гомельскую область. Здесь применены современные цифровые технологии, что позволит обеспечить повышенный уровень надежности электроснабжения самого Могилевского узла, а также значительно сократит эксплуатационные и трудовые ресурсы по обслуживанию этой подстанции. Территория, на которой расположено новое оборудование, в два раза меньше, чем традиционной электрической подстанции такого же класса напряжения, - рассказал Виктор Каранкевич. - Здесь применены современные технологии по обработке и сбору информации. Это позволяет оперативно обеспечить мониторинг оборудования, электрических сетей, подключенных к подстанции. Кроме того, здесь впервые реализован подход по определению места повреждения линий электропередачи - до десятков метров можно будет определить, где повредилась высоковольтная линия и, соответственно, оперативно принять решение по ее восстановлению. Эта подстанция - пример цифровых подстанций, которые нужно развивать в дальнейшем. Это будущее электроэнергетики".

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