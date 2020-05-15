Первые 29 арендаторов госимущества в Минской области получили отсрочку по арендной плате

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые 29 арендаторов государственного имущества в Минской области получили отсрочку по арендной плате, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госкомимущества.

Отсрочка предоставлена в соответствии с пунктами 6 и 7 указа от 24 апреля 2020 года №143 "О поддержке экономики".

Общая сумма отсроченных платежей по арендной плате составила почти Br150 тыс. "Максимальным сроком предусмотренной отсрочки воспользовались не все арендаторы. По четырем договорам отсрочка была предоставлена на срок от четырех до пяти месяцев", - отметили в комитете "Минскоблимущество".

Указанная отсрочка предоставляется арендаторам без взимания процентов за ее использование, суммы отсроченных платежей будут перечислены арендодателям недвижимого имущества до 31 декабря 2020 года.-0-