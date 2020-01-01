Первые новорожденные 2020 года в Беларуси появились на свет в Витебской и Гродненской областях

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые новорожденные 2020 года в Беларуси появились на свет в больницах Витебской и Гродненской областей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

В Витебском областном клиническом роддоме в 00.00.01 с началом исполнения гимна Беларуси родилась девочка. Кстати, уже почти 10 лет в регионе рождаются дети в первые минуты нового года. В этот раз с первым куплетом гимна страны подала голос и новорожденная девочка. Малышка весом 2 кг 850 г и ростом 49 см появилась в семье Мороз, для мамы Анастасии это первые роды. Всего в Витебском регионе в новогоднюю ночь родились шесть детей (две девочки и 4 мальчика).

Также почти в полночь, а именно в 00.01 еще одна малышка появилась на свет в Волковысской центральной районной больнице. Девочка весом 3 кг 390 г и ростом 51 см родилась у молодой мамы Анны Шевчик. Почти в то же время (00.05) уже в Больнице скорой медицинской помощи Гродно врачи зафиксировали рождение девочки весом 3 кг 420 г. У мамы Виктории Рачковской это второй ребенок. Всего в Гродненской области в новогоднюю ночь родилось рекордное по стране число малышей - 12 детей (семь девочек и пять мальчиков).

В Минске первым родился мальчик в 00.10 в Городском клиническом родильном доме №2. Всего в эту ночь трое малышей (два мальчика и одна девочка) родились в 5-й больнице, еще два мальчика - в 2-м роддоме, один мальчик и одна девочка - в 6-й больнице, мальчик - в 1-й клинике и девочка - в 3-й больнице.

В Городском роддоме Житковичей Гомельской области в 00.15 Анастасия Улезкова родила малышку весом 3 кг 170 г и ростом 52 см. У мамы это шестой ребенок. Всего в области в новогоднюю ночь родились пять детей - три мальчика и две девочки.

В Минской области первый новорожденный появился в Жодинской городской больнице - мальчик весом 3 кг 640 г и ростом 52 см. А второй новогодний ребенок региона родился в Борисове.

В Больнице скорой медицинской помощи Могилева в эту волшебную ночь родилась девочка весом 2 кг 820 г и ростом 48 см. Дочка в семье Сивцовых появилась на свет в 1.10. Кроме нее в регионе за ночь родились еще два мальчика.

В Брестском областном роддоме в 2.15 родилась малышка весом 3 кг 970 г и ростом 53 см. В этом регионе в новогоднюю ночь врачи приняли четверо родов - поровну мальчиков и девочек. В Минздраве отметили, что среди счастливых мам есть и врач общей практики Татьяна Прищик из Микашевичей, у которой вторые срочные роды закончились благополучным рождением дочки весом 3 кг 200 г и ростом 53 см.-0-