Первые рабочие места, новые стадионы и туризм - Соловей встретился с молодежным активом области

1 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Вопросы поддержки молодых специалистов, развития транспортной и спортивной инфраструктуры, а также направления для внутреннего туризма понимались на встрече председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья с молодежью региона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча прошла в формате диалоговой площадки. Более 100 молодых и инициативных людей со всех районов области собрались в Гомеле, чтобы задать интересующие их вопросы губернатору. В диалоге ребята из БРСМ затронули темы строительства и реконструкции объектов здравоохранения региона, возведения новой школы в микрорайоне Хутор в Гомеле, а также развития районов.

Большое внимание было уделено развитию спортивной инфраструктуры. Геннадий Соловей поделился планами по обустройству спортивных объектов в регионе. Так, строительство футбольных стадионов намечено в Добруше, Чечерске, Рогачеве. Также будет благоустроена площадка, принадлежащая ГГУ имени Ф.Скорины. Перспектива ближайших двух лет - реконструкция бассейна в Ирининской гимназии в Гомеле. На контроле и бассейн "Дельфин".

Диалог молодежи с губернатором длился около двух часов. Не было закрытых тем. Поэтому молодые люди поинтересовались и личными предпочтениями руководителя области в отдыхе и жизни, а также попросили совета, какие объекты стоит посетить в регионе. Как подметили молодые люди, Геннадий Соловей вдоль и поперек объездил юго-восток страны и не понаслышке знает не только о проблемных моментах, но и достопримечательностях. Губернатор ответил, что сам предпочитает отдыхать на природе. Он порекомендовал ребятам посетить центр экологического туризма в Гомельском районе, жемчужину Полесья - национальный парк "Припятский" и по возможности побольше усадеб и замков Беларуси.

Недавно Геннадий Соловей встретился со студентами и преподавателями ГГУ имени Ф.Скорины, ГГТУ имени П.О.Сухого.

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