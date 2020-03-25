Первые студенческие отряды открывают трудовой семестр в Гродно

25 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Первые студенческие отряды начнут работу в апреле, сообщила корреспонденту БЕЛТА второй секретарь Гродненского городского комитета ОО "БРСМ" Анна Киселевская.

Новый трудовой сезон открывают студенческие строительные отряды имени Ольги Соломовой и Ивана Счастного, в составе которых учащиеся Гродненского государственного политехнического колледжа. Ребята будут трудиться на объектах ОАО "Дорожно-строительный трест №6" Дорожно-строительного управления № 18" и ДЭУ-51 РУП "Гродноавтодор". Задействуют их на строительстве инженерных сетей и улиц в новом спальном районе Грандичи в областном центре, а также на реконструкции бывшего железнодорожного моста через Неман в Гродно.

"Трест №6 и ДЭУ-51 не первый год выступают в качестве принимающей организации. В 2019 году на базе этих предприятий уже работали отряды, сформированные из учащихся политеха. Тогда ребята неплохо заработали. Возможно, по этой причине желающих попасть в отряд было много, пришлось выбрать наиболее опытных и с хорошей успеваемостью", - отметила Анна Киселевская. Работа в отряде позволит молодежи приобрести практический опыт наряду с серьезной теоретической базой, которую дал ребятам колледж. Заинтересованы в молодежи и сами организации, прием на работу студенческого отряда предусматривает для нанимателя льготы по налогооблажению, по ФСЗН и другие преимущества.

Трудовой семестр в Гродно будет лишь набирать ход. Вскоре на работу выйдут и два строительных отряда, составленные, к слову, также из студентов политеха. Работать они будут на различных объектах в городе. Всего в этом году в областном центре планируется трудоустроить около 1,1 тыс. молодых людей.

Гродненским горкомом БРСМ сейчас ведется активная работа по информированию молодых людей о возможностях трудоустройства в период третьего трудового семестра в составе студенческих отрядов через акцию "Выбираем студотряд!". В течение трудового сезона бойцы студенческих отрядов смогут проявить себя не только в профессиональной, но и творческой деятельности. Кроме того, будут проведены экскурсии по местам малой родины, организованы спортивные и досуговые мероприятия.-0-