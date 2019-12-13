Первые терминалы для продажи талонов и пополнения проездных планируют установить в Минске в 2020 году

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые четыре терминала для продажи талонов и пополнения проездных могут установить в Минске в 2020 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

"В связи с растущими требованиями пассажиров, а также для сокращения затрат на содержание киосков по продаже билетов и оплату труда кассиров предприятие прорабатывает вопрос об организации системы автоматов для реализации билетов на остановочных пунктах", - отметили в "Минсктрансе".

Пока не определено, где установят терминалы. Устройства протестируют, изучат отношение минчан к нововведениям. После этого на предприятии будут принимать решение о целесообразности приобретения и установки на главных улицах Минска таких терминалов.

Что касается сервиса по безналичной оплате проезда в наземном транспорте столицы, то его запустят только после устранения недостатков. Пока система тестируется на трамвайном маршруте №6. При этом выявляются недостатки, основной из которых - отсутствие в существующем режиме полноты и достоверности данных о транзакциях, а именно - возможности контролировать поступление указанной информации. Как сообщили в ГП "Минсктранс", это может привести к финансовым потерям предприятия.

Когда произойдет масштабный запуск системы, платить бесконтактной картой любого банка можно будет в автобусах, троллейбусах и трамваях. Сервис поддерживает платежные системы Visa, Mastercard и Белкарт-Maestro с бесконтактным интерфейсом. Также для расчетов подойдут смартфон, умные часы и другие устройства с поддержкой технологии NFC. Стоимость проезда останется такой же, как и при покупке бумажного билета. Аналогичный сервис уже работает в минском метро и поездах городских линий.-0-