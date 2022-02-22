Первые участники референдума в агрогородке Крупица Минского района сделали свой выбор

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активность граждан в первые часы досрочного голосования на референдуме приятно удивила. Об этом рассказала наблюдатель участка для голосования в агрогородке Крупица Минского района Нина Карнишко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я пришла на избирательный участок до его открытия, наблюдала за опечатыванием урны. На этот момент у дверей уже начали собираться люди. За свой богатый опыт работы в электоральных кампаниях такой активности земляков я не припомню. Среди проголосовавших досрочно в первые часы после открытия избирательного участка - и молодежь, и пенсионеры, и люди среднего возраста. По моим подсчетам, свои бюллетени в урну опустили более 30 человек. Быть наблюдателем для меня очень почетно и ответственно. Постараюсь оправдать доверие земляков, которые выдвинули меня на эту роль", - сказала Нина Карнишко.-0-