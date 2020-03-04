Первые в работе и спорте

ОАО "Гольшанский крахмальный завод" за прошлый год выпустило рекордное количество крахмала – свыше 3 065 тонн. Такого большого объема производства на заводе не припомнят за всю его историю. Сегодня предприятие работает на полную мощность, коллектив смело строит планы на будущее, а ведь еще 10 лет назад ему грозило банкротство.

Последний раз модернизация на заводе проходила в далеком 1987 году, оборудование стоит еще с советских времен. Но несмотря на это Гольшанский крахмальный завод который год работает стабильно, демонстрируя лучшие показатели по экспорту в Ошмянском районе. В коллективе в один голос уверяют, что успехов предприятие достигло только благодаря директору Сергею Чудиловскому.

Надо сказать, что наследие новому руководителю, который вступил в должность около 8 лет назад, досталось незавидное: долг завода перед поставщиками и банками составлял 5 млрд рублей. На повестке дня стоял вопрос о закрытии крахмального завода.

– Сегодня у нас нет долгов, работаем с прибылью, имеем поставщиков сырья в Гродненской, Минской и Витебской областях, а также с каждым годом наращиваем объемы производства и экспорта своей продукции, – отмечает Сергей Дмитриевич. – Что касается экспорта, то в основном это страны СНГ, куда реализуем более 70% выпускаемой продукции.

Один из основных потребителей – российский рынок, от всего объема экспорта поставки в Россию составили за прошлый год 46%, в Казахстан – свыше 29%. Гольшанский крахмал экспортируется в Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам. В прошлом году предприятие расширило границы поставок крахмала в Украину. Безусловно, основное, на что обращают внимание зарубежные заказчики, – это высокое качество белорусского крахмала, отмеченное всеми необходимыми сертификатами.

– Чтобы дальше работать в таком режиме, мы частично занялись переоборудованием, ремонтом помещений, благоустройством территории завода, – рассказывает директор. – При этом работы ведутся параллельно с производством продукции. Все линии процесса связаны между собой, остановить одну – значит, остановить весь завод.

Важно понимать, что основной пик загрузки завода приходится на осень, когда с полей убирают урожай картофеля. Обычно на его переработку в крахмал уходит 120–130 дней. По окончании поставок сырья Гольшанский завод продолжает работать, не снижая обороты: высушивают ранее заложенный на хранение сырой крахмал. Упаковка его производится по заказу потребителя: бумажные мешки с дизайнерским оформлением по 25, 40 килограммов. На прилавки магазинов крахмал фасуется в пакеты по 1000, 500 граммов. Таким образом, предприятие загружено круглый год, у коллектива есть работа и достойная заработная плата.

Коллектив предприятия насчитывает 30 человек. Специалисты завода – главный инженер Михаил Филиппович, главный бухгалтер Раиса Поплавская, ведущий специалист Ядвига Зборовская, экономист Наталья Миклис – несут ответственность за весь документооборот, а за качество и безопасность поступающего сырья и выпуск готового продукта отвечает начальник лаборатории Татьяна Гурская. Обязанности менеджера и маркетолога Сергей Чудиловский выполняет самостоятельно. Сам занимается поиском новых заказчиков и расширением рынков сбыта продукции. Как утверждает директор, достижению поставленных целей, дисциплине и выдержке его научил спорт.

– Всю жизнь занимаюсь легкой атлетикой, участвую в марафонах по бегу в Беларуси и за рубежом и зачастую привожу золотые медали. Спорт по-настоящему закаляет характер и помогает справиться с возникающими сложностями и в процессе работы, – с гордостью говорит Сергей Дмитриевич. – На предприятии у нас тоже есть своя команда. Участвуем почти во всех районных соревнованиях. Стремимся всегда быть первыми и в работе, и в спорте.

Работники предприятия, со слов директора, относятся с особой ответственностью к своим обязанностям, ведь понимают, что от каждого из них зависит репутация Гольшанского крахмального завода как в Беларуси, так и за ее пределами.

В 2019 году Сергей Чудиловский награжден дипломом «Лидер управления». За высокое качество выпускаемой продукции предприятие получило диплом «Продукт года-2019». В феврале 2020-го руководитель завода был награжден почетной грамотой губернатора Гродненской области В.В. Кравцова.

Марина ВАЛАХ, газета "7 Дней"

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