14 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Первых комбайнеров-тысячников наградили в Гродненской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного объединения профсоюзов.

Комбайнеры ПК имени В.И.Кремко из Гродненского района Андрей Росеник и Николай Колбыко первыми в области и в стране намолотили более 1 тыс. зерна.

Они трудятся на высокопроизводительной зерноуборочной технике. У обоих солидный хлеборобский стаж. Андрей Росеник - лидер прошлогоднего сезона среди комбайнеров региона. Для него это уже 15-я уборочная. Николай Колбыко в хозяйстве более 20 лет. Начал убирать зерновые в подростковом возрасте в качестве помощника комбайнера.

Сейчас они задействованы на уборке озимого ячменя. Это лишь начало уборочной, но виды на урожай хорошие, поэтому важно и дальше не сбавлять темпы.

С весомым достижением механизаторов поздравил председатель Гродненского областного объединения профсоюзов Борис Козелков, вручивший им почетные дипломы и ценные подарки. В церемонии награждения также приняли участие представители областного объединения профсоюзов, а также гродненских обкома и райкома профсоюза работников АПК.-0-