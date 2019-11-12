Первый день досрочного голосования показал достойный уровень избирательной кампании - наблюдатель

12 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Первый день досрочного голосования на выборах в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва показал достойный уровень организации электоральной кампании. Такую оценку работе на избирательном участке №24 Гомеля дала наблюдатель Вероника Головко в беседе с корреспондентом БЕЛТА.

Вероника Головко аккредитована наблюдателем от Советской районной организации БРСМ. Закреплена за одним из самых больших участков в областном центре. Отдать свой голос за того или иного кандидата здесь должны около 3 тыс. человек, более 180 из них сделают свой выбор впервые.

"Первый день досрочного голосования на участке отметился тем, что пришло достаточно много избирателей. Активную позицию проявила молодежь, а также жители частного сектора. Голосование проходит в доброжелательной атмосфере, все организовано на достойном уровне. В холле Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации, где находится участок, для избирателей организованы интересные мероприятия и флешмобы", - рассказала собеседница.

По словам Вероники Головко, в округе есть альтернатива выбора кандидатов, созданы все необходимые для проявления гражданской позиции гомельчан условия. "Наша обязанность как наблюдателей в первую очередь следить, чтобы все проходило по регламенту, не было заминок. Важна принципиальная позиция соблюдения законности и объективности как в электоральном процессе в целом, так и непосредственно в работе каждого участка для голосования", - отметила наблюдатель.

В прошлом году молодежная активистка выступала в качестве наблюдателя на выборах депутатов местных Советов депутатов Беларуси 20-го созыва. "Тогда все прошло без нареканий и нарушений. Судя по первому дню досрочного голосования, растет уверенность, что и нынешняя кампания пройдет так же", - поделилась Вероника Головко.

Как сообщалось, более 4,7 тыс. наблюдателей от Белорусского республиканского союза молодежи аккредитованы для работы на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Они работают как в период досрочного голосования, так и в основной день.

Выборы в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва состоятся 17 ноября. В Беларуси образовано более 5,8 тыс. избирательных участков. В списки избирателей внесены около 6,9 млн граждан.-0-