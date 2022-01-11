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11 января 2022, 12:09

Первый детский сад-трансформер открыли в Могилеве

11 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве торжественно открыли детский ясли-сад №118 с бассейном. При строительстве дошкольного учреждения, рассчитанного на 200 мест, использованы передовые технологии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Строительство детских дошкольных учреждений - это инвестиции в наших детей, а это, в свою очередь, - вклад в будущее страны, - отметил во время открытия детского сада председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко. - Важно, чтобы эти объекты были добротными и красивыми, ведь они строятся для нашего подрастающего поколения. Среда, воспитатели, друзья - все это отражается на дальнейшей жизни ребенка. И сегодня наша самая главная задача - воспитать человека, ведь он может вырасти образованным, но невоспитанным. Поэтому важно растить детей в любви и уважении к своим родным и близким, своему городу и стране".

Анатолий Исаченко
Анатолий Исаченко

Анатолий Исаченко также добавил, что в Беларуси делается акцент на доступности дошкольного образования: совсем скоро откроет свои двери новый детский сад на 240 мест в Бобруйске, в течение полугода планируется ввод детского сада на 50 мест в Шклове. "Эти объекты - не только дошкольные учреждения, но и новые больницы, поликлиники, дороги - только небольшая часть социально ориентированной политики нашего государства, которое очень много делает для развития всей социальной сферы", - подчеркнул председатель облисполкома.

Ясли-сад №118 в Могилеве стал примером современного европейского дошкольного учреждения, построенного с использованием высококачественных натуральных материалов. В качестве несущих и ограждающих конструкций одноэтажного здания выбраны деревянные элементы. Здесь располагается крытый бассейн, спортивный и музыкальный залы, игровые зоны для гармоничного физического и интеллектуального развития детей, отдельные групповые крытые террасы.

Во время посещения десткого сада
Во время посещения десткого сада

Учреждение полностью укомплектовано современным игровым и спортивным оборудованием, всем необходимым обустроены спальные комнаты, санитарные и гардеробные помещения. В медицинском блоке дополнительно установлено оборудование для проведения лабораторных исследований проб воды из бассейна. Имеются отдельные кабинеты для специалистов, созданы условия для оказания коррекционно-педагогической помощи воспитанникам.

"Новый детский сад - уникальный, и совсем не похож на другие дошкольные учреждения, - сказала заведующая Жанна Санарова. - Поэтому сам дизайн, архитектура этого проекта предусматривают новый образовательный подход. Здесь нет зонирования, нет отдельной спальни и просторной буфетной - ребята сами будут организовывать для себя это пространство. Именно по этой причине группы называются трансформерами, ведь легко превращаются из игровой, где ребята занимаются и весело проводят время, в спальню: когда наступает время отдыха, опускаются роллеты и раскладываются кровати. В детском саду все 10 групп одинаковые по размерам и планировке, отличаются только наполнением и развивающей средой. Востребованность дошкольного учреждения в этом районе была очень высокая, детский сад стал долгожданным подарком для воспитанников и их родителей".

Жанна Санарова
Жанна Санарова

По словам представителей городской власти, строительство этого детского сада позволило удовлетворить запросы родителей, а также повысить качество образовательного процесса за счет создания современных материальных и технических условий. В учреждении действуют 10 групп для детей в возрасте от 2 до 6 лет. С детьми будут работать 15 воспитателей, а также ряд специалистов: 2 музыкальных руководителя, 3 руководителя физического воспитания, педагог-психолог.

Екатерине Перепечиной посчастливилось вдвойне: во-первых, дочка Ева пойдет в ясельную группу в новый садик, во-вторых, после декретного отпуска молодая мама получила здесь место музыкального работника. "Строительство нового детского сада - большая радость для нашего большого микрорайона, в котором проживает очень много молодых семей с детьми, - сказала она. - Всем родителям хочется, чтобы детки ходили в сад рядом с домом: и нам, и им комфортно. Этот сад уникальный - здесь много пространства и ярких красок, современного оборудования. Думаю, что это только начало для нашего города, все еще впереди и будет построено несколько таких детских садов".

На строительство ясли-сада затрачены средства иностранной безвозмездной помощи ООО RIKO (возведение надземной части здания) и средства местного бюджета - работы по устройству фундамента, инженерных сетей и благоустройству. Во время торжественной церемонии открытия учреждению переданы подарки: от Могилевского облисполкома - интерактивное оборудование, от городского исполнительного комитета - комплект игрового оборудования для занятий робототехникой.

Во время вручения подарков
Во время вручения подарков

Во время посещения десткого сада
Во время посещения десткого сада

"В 2022 году с учетом ввода в эксплуатацию яслей-сада №118 в Могилеве функционирует 97 учреждений дошкольного образования: 57 - в Ленинском районе, и 40 - в Октябрьском, - отметили в горисполкоме. - В их числе 8 дошкольных центров развития ребенка, 4 санаторных учреждения дошкольного образования и 1 специальный детский сад. Кроме того, работает 17 групп для детей дошкольного возраста в трех учебно-педагогических комплексах. В настоящее время учреждения дошкольного образования областного центра посещают почти 16,6 тыс. воспитанников".

В Могилевской области за последние 3 года введены в эксплуатацию 4 дошкольных учреждения на 460 мест: в агрогородках Добрейка Шкловского района и Восход Могилевского района (после реконструкции), а также в Славгороде и Бобруйске. Возвращено функциональное назначение детского сада на 75 мест в Кричеве.-0-

Фото Олега Фойницкого

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