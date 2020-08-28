Первый экипаж-четырехтысячник появился в Витебской области

28 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Молодежный тандем из Лепельского района первым в Витебской области намолотил 4 тыс. т зерна, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Лепельском райисполкоме.

Крепкое лидерство нынешней жатвы держит в регионе команда комбайнеров в составе Леонида Алексеенко и Сергея Колбасова из ОАО "Витебский мясокомбинат". Механизаторы работают на полях Лепельского района и уже получили заслуженные дипломы как первый экипаж, намолотивший тысячу, две и три тысячи тонн зерна.

На этой неделе практически повсеместно в области жатву парализовали дожди, отметили в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома. За последние сутки было убрано лишь 400 га - по чуть-чуть в каждом районе. Всего скошено 303 тыс. га зерновых, или 86% площадей. Намолочено 956,2 тыс. т зерна при средней урожайности 31 ц/га. Наиболее близки к окончанию работ Поставский, Верхнедвинский, Миорский и Полоцкий районы. Каждая возможность, предоставленная погодой, используется аграриями по максимуму. Вопреки ежедневным дождям механизаторам Витебского района удалось преодолеть намолот зерна в 100 тыс. т.

Параллельно со жнивом в регионе идет уборка ярового рапса. К этому пласту работ приступили практически все районы. С 3,1 тыс. га намолочено 4,8 тыс. т маслосемян со средней урожайностью 15,2 ц/га. Самый высокий урожай данной культуры (по 30 ц/га) собирают работники "Мазоловогаз" Витебского района. Также в области ведется массовый сев озимых крестоцветных. Уже посеяно 72% площадей, или 46,6 тыс. га.-0-