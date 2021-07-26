Первый экипаж-двухтысячник определился на жатве в Брестской области

26 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур определился первый экипаж-двухтысячник, сообщает БЕЛТА со ссылкой на облисполком.

"Семейный экипаж старшего комбайнера Андрея Кунца и комбайнера Виктории Кунц из ОАО "Савушкина пуща" Каменецкого района, который первым преодолел тысячный рубеж по намолоту зерна, достиг новой планки в 2 тыс. т", - сообщили в Брестском облисполкоме. По решению Брестского облисполкома передовики получат премию: старший комбайнер - 30 базовых величин (1 БВ - Br29), его помощник - 15 БВ. С этим достижением отца и дочь сегодня поздравит первый заместитель председателя облисполкома Валентин Зайчук.

Семейный экипаж трудится на комбайне New Holland. Андрей Кунц работает механизатором с 1997 года. Его 18-летняя дочь впервые помогает в уборке хлеба. Девушка учится в Пинском аграрном технологическом колледже. На каникулах решила не только отдохнуть, но и подработать. Отец поддержал идею студентки прочувствовать жизнь во время уборочной страды.

В Брестской области убрали почти 40% площадей зерновых и зернобобовых культур (без учета кукурузы, гречихи и проса). Намолочено более 485 тыс. т зерна. Средняя урожайность в регионе составляет 36 ц/га. Экватор жатвы уже перешагнули аграрии Столинского и Ивановского районов, приближаются к этому в Березовском и Брестском районах.-0-