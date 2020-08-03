Первый экипаж-тысячник на уборке зерновых появился в Витебской области

3 августа, Лепельский район /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области на уборке зерновых появился первый экипаж-тысячник, передает корреспондент БЕЛТА.

Первыми передовиками на нынешней жатве стали участники молодежного тандема Леонид Алексеенко и Сергей Колбасов, работающие на полях СПФ "Заозерье" ОАО "Витебский мясокомбинат" в Лепельском районе. К обеду 3 августа молодые механизаторы намолотили 1,3 тыс. т зерна без учета рапса.

С важным достижением экипаж поздравил председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев. "Лепельщина не первый год гордится тысячником. Традиционно данный экипаж под руководством старшего комбайнера Леонида Алексеенко занимает первое место", - сказал Николай Шерстнев. Лидерскому тандему он пожелал здоровья, терпения, выносливости, чтобы техника не подвела, а также довести начатое дело до логического финала и встречи на областных "Дажынках".

"Желаю победы, но помните, что за нее будут серьезно конкурировать и все остальные экипажи, потому что в этом сезоне в каждом агропромышленном объединении области вырос хороший урожай, стоят прекрасные поля, некоторые - за 100 ц/га. Чтобы остаться в таких условиях в передовиках, нужно ловить каждую погожую минуту", - отметил руководитель области.

Губернатор также подчеркнул: для завершения уборочной аграриям Витебской области при темпе уборки 4% площадей в сутки (что возможно только при хорошей погоде) необходимо 20 погожих дней - фактически август. "Тогда хлеб уберется без потерь. А это значит, каждый час на счету. Тогда мы соберем рекордный урожай", - добавил Николай Шерстнев.

На хороших видах на урожай, сложившихся в этом году в регионе, акцентировал внимание также помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич. По его мнению, сейчас самое главное - успеть собрать урожай. "В Витебской области есть большой потенциал в растениеводстве и животноводстве. Выстроена правильная система управления, соблюдается технология, что вселяет уверенность в достижении намеченной цели", - констатировал Анатолий Линевич.

Установившаяся погода позволила аграриям Витебской области на этой неделе массово развернуть уборочную. Наиболее активно работают в Чашникском, Миорском, Верхнедвинском и Поставском районах. Всего на утро 3 августа в регионе убрано почти 17% площадей зерновых и зернобобовых, или 64 тыс. га. Намолочено 212 тыс. т зерна при средней урожайности 33,1 ц/га, это на 2 ц/га больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Практически завершена в области уборка рапса. Последние 500 га осталось убрать на полях Толочинского района. В целом намолот составил 76 тыс. т при средней урожайности 17,2 ц/га. Более чем по 1 тыс. т данной культуры в этом году удалось намолотить механизаторам в Сенненском и Оршанском районах.-0-