Первый экипаж-тысячник появился в Минской области

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первыми в Минской области 1 тыс. т зерна нового урожая намолотили комбайнеры ОАО "Кухчицы" из Клецкого района Сергей Янучок и Виктор Жуковский, передает корреспондент БЕЛТА.

Чествование лидеров прошло без отрыва от работы. С событием механизаторов прямо в поле поздравили и вручили им денежные премии первый заместитель председателя Миноблисполкома Сергей Левкович, представители местных органов власти, руководство предприятия. "Год назад приезжал в это же хозяйство поздравлять этих же людей. Сейчас, как и тогда, они первые в Минской области намолотили тысячу тонн зерна. Даже справились раньше, - рассказал Сергей Левкович. - Клецкий район, как и весь регион, в прошлом году показал прекрасные результаты по урожайности. Это позволило заработать хорошие денежные средства, которые впоследствии были направлены на укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий региона. Будем надеяться, что этот год окажется не хуже".

По словам первого заместителя, недавно для региональных хозяйств закупили 60 современных зерноуборочных комбайнов, также в регионе строятся мощные зерносушильные комплексы и большие хранилища.

Хозяйство ОАО "Кухчицы" насчитывает более 2 тыс. га уборочной площади. В полях работает 9 зерноуборочных комбайнов. Средняя урожайность по хозяйству составляет 85,1 ц с га. "Экипаж, который сегодня чествуют, ежегодно показывает хорошие результаты. Молодцы. Как и весь остальной коллектив хозяйства. Инженеры, агрономы, водители и механизаторы - все выполняют работу быстро и качественно", - рассказал директор хозяйства Сергей Здрок.

В свою очередь комбайнеры Сергей Янучок и Виктор Жуковский рассказали, что убирают урожай на полях уже 19-й сезон. "Это лето ничем не отличается от других. Встаем рано, приходим домой поздно. Стараемся быстро убрать урожай, пока погодные условия располагают. Если начнутся дожди, будет сложнее, но есть опыт работы и в таких условиях, поэтому справимся", - рассказали работники хозяйства.

В прошлом году состав собрал более 4530 т зерна. Секретом быстрого намолота комбайнеры не поделились. По их словам, никаких тайн нет - надо просто хорошо знать технику и много работать.-0-

Фото Рамиля Насибулина