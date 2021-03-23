Первый электробус на дорогах Гродно появится в этом году

23 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно планируется увеличение парка троллейбусов с автономным ходом, а также приобретение для опытной эксплуатации электробуса. Об этом сегодня сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник во время прямого эфира на телевидении и в соцсетях на тему стратегии развития региона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый электробус для опытной эксплуатации в областном центре будет закуплен в течение этого года. Также для него создадут необходимую зарядную инфраструктуру.

"Будет оценен его потенциал, маршруты, на которых сможет работать электробус. Сейчас определяемся совместно с Минфином, производителем такого транспорта насчет возможности создания льготных финансовых условий, которые позволили бы активно приобретать электротранспорт", - отметил Владимир Караник.

В этом направлении также планируется увеличение парка троллейбусов с автономных ходом. Они могут работать на участках дорог, необорудованных контактной сетью, что, по словам руководителя области, позволит расширить маршрутную сеть, сделать ее более удобной для жителей Гродно. В центре внимания развитие не только экологического общественного транспорта, отметил Владимир Караник, но развитие инфраструктуры для зарядки частных электромобилей.

Немало вопросов во время стрима касались состояния, ремонта и строительства дорог. Владимир Караник отметил, что финансирование на ремонт дорог выделяется регулярно. В центре внимания как республиканские, так и местные дороги.

"Недавно был завершен крупный инвестиционный проект по реконструкции трассы М6 Минск - Гродно. Проводятся проектные работы по трассе М7. В этом году начнется строительство объездной дороги вокруг горпоселка Мир", - отметил Владимир Караник. Он подчеркнул, что изменение подходов к софинансированию в плане ремонта и поддержания дорог положительно скажется на развитии дорожной сети.-0-