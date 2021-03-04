Первый электродом введут в Минске в II квартале

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый электродом будет введен в эксплуатацию в Минске во втором квартале текущего года. Об этом сообщил заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Минского городского исполнительного комитета Денис Никитин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во втором квартале текущего года запланирован ввод в эксплуатацию первого в столице жилого дома, где отопление, приготовление пищи и горячее водоснабжение будет осуществляться с использованием электроэнергии. Расположен он в Московском районе, в его составе 150 квартир", - сказал заместитель председателя комитета.

Он отметил, что в Минске активно развивается строительство арендного жилья. В настоящее время в стадии строительства находятся два арендных дома. Ввод в эксплуатацию одного из них на 244 квартиры запланировали на март. "В прошлом году мы приступили к строительству еще одного арендного дома на 130 квартир, ввести его в эксплуатацию планируем в следующем году. Еще в этом году приступили к проектированию арендного жилого дома, он будет расположен в Московском районе. Сейчас разрабатывается проект, которым будет определено количество квартир и сроки его ввода", - рассказал Денис Никитин.-0-