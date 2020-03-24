Первый этап отключений горячей воды в Минске начнется 11 мая

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый этап отключений горячего водоснабжения в Минске начнется 11 мая, сообщили БЕЛТА в секторе идеологической работы и общественных связей РУП "Минскэнерго".

"В настоящее время составляется подробный график отключений, который будет представлен потребителю за месяц до начала работ", - уточнили на предприятии.

В нынешнем году в столице запланирован ремонт нескольких участков магистральных сетей. Среди них - транзитная магистраль №41, которая связывает ТЭЦ-4 и пиковые водогрейные котельные протяженностью более 3 км со значительным диаметром - 1,2 м. По линии капитального строительства на этом объекте будет предварительно задействовано четыре подрядных организации.

Планируется реконструкция и тепловой магистрали №58, которая связывает и запитывает микрорайон Уручье. В районе Национальной библиотеки будет производиться реконструкция.

"При успешном проведении испытаний тепловых сетей сроки отключения горячей воды будут сокращены", - добавили в РУП "Минскэнерго".-0-