Первый этап отключений горячей воды в Минске начнется 12 мая

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый этап отключений горячего водоснабжения в Минске начнется 12 мая. Об этом рассказал заместитель главного инженера РУП "Минскэнерго" Андрей Жешко на заседании рабочей группы по благоустройству и содержанию территории столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Согласно графикам отключений, предстоит обследовать 96 участков магистральных сетей. Первый этап отключений горячей воды начнется 12 мая, а заключительный планируется завершить 29 августа", - рассказал представитель "Минскэнерго".

При успешных испытаниях тепловых сетей сроки отключения горячей воды будут сокращены. "Если сравнивать с прошлым годом, минимальный срок отключения воды составлял семь дней, а максимальный - 14 суток. В этом сезоне постараемся выполнять работы быстрее", - добавил он.-0-