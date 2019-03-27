Первый Фестиваль уличных музыкантов планируют провести в Бресте

27 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Первый Фестиваль уличных музыкантов планируется провести в Бресте в честь 1000-летия города, сообщил корреспонденту БЕЛТА специалист по связям с общественностью областного центра олимпийского резерва по гребле Олег Голос.

Инициатива принадлежит городскому молодежному общественному объединению "Наследие", в активе которого организация таких мероприятий, как Международный форум уличных театров, Фестиваль близнецов, Парад колясок. Форум уличных музыкантов предлагается провести в середине мая на Брестском гребном канале. "На мой взгляд, здесь замечательная площадка. Это место у пирса, где проходят торжественные открытия различных соревнований. Зрители будут наблюдать участников как в амфитеатре", - отметил Олег Голос.

Сейчас идет прием заявок от уличных музыкантов. Всем любителям музыки предлагается придумать название фестивалю. Также организаторы приглашают предпринимателей на взаимовыгодных условиях в качестве полноценных партнеров проекта. "Все зависит от самих музыкантов, их желания. С каждым годом в городе их становится больше - начиная от студентов музыкального колледжа, заканчивая седовласыми мужчинами с гармошками. Выходят и люди с серьезной аппаратурой, кто на определенном профессиональном уровне исполняет композиции на улицах. Поэтому, надеюсь, музыканты откликнуться", - сказал руководитель городского молодежного общественного объединения "Наследие".

В целом по случаю 1000-летия Бреста в течение года в областном центре планируется провести около тысячи разноформатных мероприятий - фестивалей, конкурсов, концертов, конференций, культурно-массовых и спортивных мероприятий, акций, выставок, презентаций.-0-