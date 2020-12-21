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21 декабря 2020, 18:15

Первый форум инвалидов-колясочников проходит в Минске 21-24 декабря

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форум инвалидов-колясочников, который проходит в Минске 21-24 декабря, собрал самые интересные новинки и предложения в области лечения, реабилитации и социального обслуживания людей со спинальными заболеваниями, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы впервые проводим такой масштабный форум, - отметила в беседе с корреспондентом БЕЛТА заместитель председателя Центрального совета ОО "Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников" Инна Дигилевич. - Пригласили наших активистов из всех областей, где есть наши региональные организации, а также родителей людей с инвалидностью, специалистов, которые работают со спинальными травмами, и всех, кому интересна эта тема. Постарались собрать все новинки в этой области - такого глобального мероприятия у нас еще не было".

Так, первый мастер-класс был посвящен профессиональному тейпированию. "Никто ведь никогда не акцентировал внимание на том, что болевой синдром при спинальных травмах лечат и тейпами. Также планируется доклад доктора медицинских наук, руководителя республиканского спинального центра РНПЦТО Сергея Макаревича о деятельности этого центра: у них сейчас идут проекты с новыми методами лечения. А доктор Андрей Мазуренко расскажет о новых методах нейрохирургического лечения с использованием определенных стволовых клеток", - добавила Инна Дигилевич.

Также в программе доклад специалиста РНПЦ неврологии и нейрохирургии о нейропротезировании при лечении последствий травм спинного мозг. "Расскажет об очень важных вещах для спинальников, таких как нейромодуляция мочевого пузыря. В Беларуси такие операции начались буквально в этом году, было проведено, по-моему, только четыре. И это экспериментальная операция", - пояснила Инна Дигилевич.

Участники форума узнают больше о технологии баклофеновой помпы для снятия гиперкинеза, спастики, что облегчает жизнь после травмы; об экзоскелете белорусского производства; новой технологии снятия болевого синдрома; особенностях питания пациентов со спинальной травмой; методах сохранения мужской фертильности; особенностях ведения беременности и родах у женщин со спинальной травмой.

Стартовал форум со своеобразной сессии вопросов и ответов: члены ассоциации и другие участники форума подсказывали председателю комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанне Романович "болевые" точки столицы, где нужно обеспечить доступность среды. В том числе, они обратили внимание на то, что инвалидам-колясочникам, которые любят путешествовать, необходима специальная комната отдыха на железнодорожном вокзале, в аэропорту, где можно было бы временно прилечь. Человеку в коляске трудно долго находиться в сидячем положении во время ожидания своего рейса. Жанна Романович заверила, что поднимет этот вопрос перед руководством данных объектов. Тем более со следующего года в планах у городских властей развивать инклюзивный туризм.

Позже вопросы были адресованы и начальнику управления по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты Виктории Гречихе. Участников встречи интересовало, планируются ли какие-то изменения в законодательстве в части условий строительства жилья для инвалидов, предоставления права ухода за инвалидом I группы не только студентам и пенсионерам, но и трудоспособным с условием формирования стажа (оказывается, предложение о снятии этого ограничения Минтруда уже внесло).

Звучали и частные проблемы, по которым Виктория Гречиха обещала разобраться: предоставление социального жилья, определение ответственных за его ремонт, обслуживание электроподъемника у дома, развитие услуги социального такси, доступность административных и социальных объектов в малых городах и другие. Поделилась представитель Минтруда и такой позитивной новостью: в следующую пятилетку Белорусская железная дорога закупит за собственные средства 10 новых вагонов, удобных для инвалидов-колясочников.

Виктория Гречиха
Виктория Гречиха

Форум продлится по 24 декабря. В остальные дни запланировано обучение планированию деятельности ассоциации, написанию проектов. Состоится центральный совет организации. "Будем снимать видеоролики по самообслуживанию людей на колясках. В течение всего дня будет много активностей. И мы записываем форум на видео, чтобы к материалам был доступ у тех, кто зарегистрировался для участия удаленно", - заключила Инна Дигилевич.-0-

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