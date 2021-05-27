Первый форум отцов пройдет в Минске 19 июня

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 19 июня планируется провести первый форум отцов, приуроченный к Международному дню отца, который традиционно отмечается в третье воскресенье июня. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Мероприятие организуют совместно с республиканским благотворительным общественным объединением "Клуб Львов", которое и выступило инициатором форума.

"Этот форум, как и вся наша деятельность, призван привлечь внимание к теме того, что отцы должны осознанно участвовать в жизни и воспитании своих детей, нести в полной мере ответственность. Участие пап в сохранении института семьи, гармонизации семейной атмосферы очень важно. Среди целей также пропаганда здорового образа жизни в семье, профилактика домашнего насилия, стабилизация демографических рисков", - пояснили в объединении.

Мероприятие будет проходить в два этапа: секционные заседания на 6 дискуссионных площадках и большое пленарное заседание.

Участники - а это порядка 300 человек по пригласительным билетам - с 10.00 до 13.00 смогут посетить интересную для них дискуссионную секцию. Высококвалифицированные специалисты в области психологии, здравоохранения и образования проведут теоретические и практические занятия по тематике секции.

Об устойчивой системе "Папа-школ" как основе активного вовлечения отцов в процессы воспитания и заботы о своих детях участники форума поговорят на площадке в Минском городском центре социального обслуживания семьи и детей (ул. Чеботарева, 6а).

Площадка "Ответственное и осознанное отцовство - надежный признак высокого уровня зрелости современного мужчины" расположится в центре "Медиация и право" (ул. А.Пашкевич, 9-5н).

"Здоровый образ жизни - гарантия здоровья ребенка" станет темой обсуждений в городском центре здоровья (ул. Кирова, 51).

О взаимодействии школы и родителей в процессе воспитания детей поговорят участники дискуссионной площадки в столичной гимназии №5 (ул. Менделеева, 14).

В центре дополнительного образования детей и молодежи "Контакт" (ул. М.Танка, 8) разместится площадка "Просвещение будущих и молодых отцов о важности процесса воспитания и заботы о детях".

Родительство как корпоративная ценность для работодателя будет обсуждаться на базе электродепо "Могилевское" Минского метрополитена (д. Большое Стиклево, 102, Минский район).

С 15.00 до 16.30 в городском дворце культуры (ул. Маяковского, 129) состоится пленарное заседание, на котором предлагается обсудить актуальные вопросы: ответственное родительство, осознанное отцовство, мужская ответственность за реализацию прав женщин, равные права и возможности родителей в воспитании детей, формирование здорового образа жизни. А также будут подведены итоги секционных заседаний.

Республиканское благотворительное общественное объединение "Клуб Львов" является добровольным объединением граждан, образованным на основе социальной заинтересованности для оказания помощи социального и благотворительного характера уязвимым категориям населения и поддержки госучреждений и общественных объединений, организаций сферы социальной защиты, здравоохранения и образования.-0-