Первый форум отцов пройдет в Минске 19 июня

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 27 мая 2021
Минск Облачно с прояснениями +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:41 В Петербурге пассажирский автобус врезался в столб - пять человек пострадали В мире
11:41 VІ Форум библиотекарей Беларуси проходит в НББ Культура
11:35 В Гродненской области КГК проверил работу детсадов - выявлено более 1 тыс. нарушений Регионы
11:34 Перцов: белорусская журналистика должна работать на развитие общества и государства Общество
11:25 Матч футбольных звезд в Минске перенесен Спорт
11:20 Белоруски стартуют в олимпийской квалификации по баскетболу 3х3 Спорт
11:15 Луцкий: СМИ необходимо консолидированно отстаивать позицию государства Общество
11:11 "Белавиа" вынужденно отменяет рейсы в 8 стран Общество
11:09 Внутри Юпитера и Сатурна могут идти дожди из гелия - ученые Технологии
11:08 Лебедев: Беларусь успешно председательствует в СНГ Политика
11:04 Лукашенко: в СНГ надо поставить более серьезные задачи и осуществить прорыв Президент
11:00 КГК выявил нарушения в организации питания в школах Гродненской области Регионы
10:53 Международный лагерь программы "Футбол для дружбы" объединил детей из более 200 стран мира Спорт
10:52 Промкооперация и Дни культуры - Беларусь и Казахстан провели заседание межправкомиссии Экономика
10:49 Выставка к 95-летию художника Бориса Аракчеева откроется в Минске Афиша
10:45 В Славгороде с четвертого этажа выпал двухлетний ребенок Происшествия
10:43 Конкурс "Мисс Минщина" пройдет в Борисове 28 мая Регионы
10:42 Лукашенко встречается с Лебедевым накануне правительственного саммита СНГ в Минске Президент
10:37 Беларусь как почетный гость приглашена на 32-ю международную торгово-экономическую выставку в Харбине Экономика
10:28 Опасные сладости выявлены в торговой сети Могилева Регионы
10:24 МАРТ приостановил работу магазина в Гродно Регионы
10:13 Ученые из Германии установили связь между вакциной AstraZeneca и тромбами В мире
10:11 Первый форум отцов пройдет в Минске 19 июня Регионы
10:09 Участник протестов оказался причастен к незаконному обороту психотропов Происшествия
10:03 Белорусы Томской области выражают искреннее негодование по поводу инцидента с флагом в Риге Общество
10:03 В Минском районе племянник и дядя задержаны за распространение наркотиков Происшествия
10:00 Прокуратура Витебской области устранила нарушения в сфере контроля за строительством домов Регионы
09:48 Беларусь инициирует совершенствование законодательства в научно-технической сфере СНГ Общество
09:48 Положительное сальдо внешней торговли предприятий Минпрома в I квартале составило около $550 млн Экономика
09:35 Савиных: в странах ЕС все больше чиновников с пониженной политической ответственностью Общество
Все новости
Все новости
Регионы
27 мая 2021, 10:11

Первый форум отцов пройдет в Минске 19 июня

Фото из архива
Фото из архива

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 19 июня планируется провести первый форум отцов, приуроченный к Международному дню отца, который традиционно отмечается в третье воскресенье июня. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Мероприятие организуют совместно с республиканским благотворительным общественным объединением "Клуб Львов", которое и выступило инициатором форума.

"Этот форум, как и вся наша деятельность, призван привлечь внимание к теме того, что отцы должны осознанно участвовать в жизни и воспитании своих детей, нести в полной мере ответственность. Участие пап в сохранении института семьи, гармонизации семейной атмосферы очень важно. Среди целей также пропаганда здорового образа жизни в семье, профилактика домашнего насилия, стабилизация демографических рисков", - пояснили в объединении.

Мероприятие будет проходить в два этапа: секционные заседания на 6 дискуссионных площадках и большое пленарное заседание.

Участники - а это порядка 300 человек по пригласительным билетам - с 10.00 до 13.00 смогут посетить интересную для них дискуссионную секцию. Высококвалифицированные специалисты в области психологии, здравоохранения и образования проведут теоретические и практические занятия по тематике секции.

Об устойчивой системе "Папа-школ" как основе активного вовлечения отцов в процессы воспитания и заботы о своих детях участники форума поговорят на площадке в Минском городском центре социального обслуживания семьи и детей (ул. Чеботарева, 6а).

Площадка "Ответственное и осознанное отцовство - надежный признак высокого уровня зрелости современного мужчины" расположится в центре "Медиация и право" (ул. А.Пашкевич, 9-5н).

"Здоровый образ жизни - гарантия здоровья ребенка" станет темой обсуждений в городском центре здоровья (ул. Кирова, 51).

О взаимодействии школы и родителей в процессе воспитания детей поговорят участники дискуссионной площадки в столичной гимназии №5 (ул. Менделеева, 14).

В центре дополнительного образования детей и молодежи "Контакт" (ул. М.Танка, 8) разместится площадка "Просвещение будущих и молодых отцов о важности процесса воспитания и заботы о детях".

Родительство как корпоративная ценность для работодателя будет обсуждаться на базе электродепо "Могилевское" Минского метрополитена (д. Большое Стиклево, 102, Минский район).

С 15.00 до 16.30 в городском дворце культуры (ул. Маяковского, 129) состоится пленарное заседание, на котором предлагается обсудить актуальные вопросы: ответственное родительство, осознанное отцовство, мужская ответственность за реализацию прав женщин, равные права и возможности родителей в воспитании детей, формирование здорового образа жизни. А также будут подведены итоги секционных заседаний.

Республиканское благотворительное общественное объединение "Клуб Львов" является добровольным объединением граждан, образованным на основе социальной заинтересованности для оказания помощи социального и благотворительного характера уязвимым категориям населения и поддержки госучреждений и общественных объединений, организаций сферы социальной защиты, здравоохранения и образования.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
дети Минск форумы
Новости рубрики Регионы
В Гродненской области КГК проверил работу детсадов - выявлено более 1 тыс. нарушений
Фото из архива КГК выявил нарушения в организации питания в школах Гродненской области
Фото из архива Конкурс "Мисс Минщина" пройдет в Борисове 28 мая
Фото из архива Опасные сладости выявлены в торговой сети Могилева
Фото из архива МАРТ приостановил работу магазина в Гродно
Фото из архива Прокуратура Витебской области устранила нарушения в сфере контроля за строительством домов
Главное
Сергей Лебедев и Александр Лукашенко Лукашенко: в СНГ надо поставить более серьезные задачи и осуществить прорыв
Перцов: белорусская журналистика должна работать на развитие общества и государства
Лебедев: Беларусь успешно председательствует в СНГ
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1169 пациентов с COVID-19, выписаны 1396
Топ-новости
Лукашенко пожелал отечественным СМИ сохранить статусность, быть всегда первыми и на высоте
Беларусь инициирует совершенствование законодательства в научно-технической сфере СНГ
Промкооперация и Дни культуры - Беларусь и Казахстан провели заседание межправкомиссии
"Белавиа" вынужденно отменяет рейсы в 8 стран
Положительное сальдо внешней торговли предприятий Минпрома в I квартале составило около $550 млн
Белорусы Томской области выражают искреннее негодование по поводу инцидента с флагом в Риге
Савиных: в странах ЕС все больше чиновников с пониженной политической ответственностью
Матч футбольных звезд в Минске перенесен
Беларусь как почетный гость приглашена на 32-ю международную торгово-экономическую выставку в Харбине
Нацплан по развитию зеленой экономики в Беларуси вынесен на обсуждение
ФОТОФАКТ: Жители Беларуси наблюдали суперлуние
Си Цзиньпин придает большое значение развитию сотрудничества с Беларусью - посол Китая
Кремль: на Западе не пытаются разобраться в ситуации с самолетом Ryanair, лишь рубят с плеча
"Практически воздушное пиратство" - МИД Беларуси о развороте рейса "Белавиа" в Барселону
При расследовании дела о геноциде населения Беларуси в годы ВОВ допрошены более 150 человек
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.