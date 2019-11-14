Первый хакатон для начинающих предпринимателей прошел в Горках

14 ноября, Горки /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Двухдневный бесплатный марафон по разработке бизнес-проектов завершился сегодня в Горках в новом бизнес-инкубаторе. Мероприятие такого формата проводится в городе впервые, оно приурочено ко Всемирной неделе предпринимательства (с 18 по 24 ноября), передает корреспондент БЕЛТА.

Главная особенность хакатона в том, что для участия не обязательно было иметь уже готовую идею. Опытные менторы и эксперты провели для участников интенсивный курс обучения и помогли разработать перспективные идеи для собственного дела.

Итогами мероприятия стала презентация семи бизнес-идей. Самым младшим участникам - 19 лет, самой старшей - 69. Победителями хакатона стали авторы трех проектов. Первое место заняли студенты Белорусской сельскохозяйственной академии. Ребята предложили идею онлайн-печати документов с доставкой прямо в руки. Они получили менторскую поддержку проекта на три месяца.

Второе место досталось бизнес-идее с терапевтическим парком. Ее презентовали самые старшие участницы хакатона. Проект направлен на популяризацию здорового образа жизни и привлечение к активности людей старшего возраста. Как отметили члены жюри после выступления команды, такой парк будет интересен не только людям пожилого возраста, но и молодежи. Бронза марафона досталось проекту по онлайн-регистрации юридических лиц. Все команды-победители бесплатно отправятся в Москву на обучающие курсы.

"Такие проекты помогают реализовать самые смелые идеи, а с появлением в Горках бизнес-инкубатора мы надеемся привлечь еще больше людей, которые пока не знают, с чего начинать свое дело. Главное - не бояться идти вперед", - подвел итог директор технопарка "Горки" Андрей Тимаев.

Первый хакатон в Горках прошел в рамках совместного проекта ПРООН и Министерства экономики Беларуси "Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь" при финансовой поддержке Российской Федерации.-0-

Фото Олега Фойницкого