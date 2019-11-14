ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 14 ноября 2019
Минск Сплошная облачность +7°C
Версия для слабовидящих
Новости
19:02 Компания-поставщик IKEA в Гомеле планирует построить лесопильный комплекс и использовать солнечные батареи Регионы
18:56 Графику и керамику Пабло Пикассо представят в Минске Культура
18:37 Купаловский театр посетит с гастролями Лиду Культура
18:18 Беларусь и Китай заинтересованы в активизации межрегионального сотрудничества Экономика
18:11 Витебчанка познакомилась в сети с мужчиной и лишилась Br37 тыс. Происшествия
18:06 Первый хакатон для начинающих предпринимателей прошел в Горках Регионы
18:00 Предоставление полного комплекса услуг станет ключевым в развитии туриндустрии Гомельской области Регионы
17:57 ЦИК: явка избирателей на досрочном голосовании в этом году выше, чем на парламентских выборах-2016 Политика
17:57 Лукашенко направил соболезнование Президенту Словакии в связи с жертвами автомобильной аварии возле Нитры Президент
17:19 Государство будет компенсировать экспортерам до 50% расходов на зарубежные выставки и сертификацию Президент
17:19 Предпринимателя из Ивацевичского района оштрафовали на Br2,7 тыс. за незаконную рубку деревьев Происшествия
17:18 "Внеплановая" лама родилась в Минском зоопарке Регионы
17:09 Ярмарки и выставки-продажи развернутся на избирательных участках Минской области 17 ноября Регионы
17:01 Беларусь занимает 2-е место среди стран СНГ по численности студентов Общество
16:57 ЦИК: видеокамеры на участках не панацея от спорных ситуаций Общество
16:48 Комплекс бывшего детского лагеря в Оршанском районе продан с аукциона Регионы
16:46 Белорус Родион Мискевич помог "Соре" одержать первую победу в итальянской волейбольной суперлиге Спорт
16:43 Творческие ребята с особенностями развития выступят в Минске со звездами эстрады Афиша
16:40 БРСМ предлагает общественным объединениям провести совместные электоральные пикеты 16 ноября Общество
16:39 Беларусь и Узбекистан обсудили сотрудничество в военной сфере Общество
16:28 Гродненская областная библиотека начала большой переезд Регионы
16:25 Белорусская федерация баскетбола запускает экологическую акцию Спорт
16:05 Парламент Молдовы утвердил программу и состав нового правительства В мире
16:04 Совместная коллегия МИД Беларуси и России пройдет в Москве 18 ноября Политика
16:01 Кибермошенник похитил со счета жительницы Молодечно $20 тыс. и 13,5 тыс. евро Происшествия
15:58 Беларусь открывает консульство в Лихтенштейне, его возглавит член княжеского дома Политика
15:32 Многоэтажку с детским садом в Дрогичине планируют ввести в строй в декабре Регионы
15:19 Бизнес-инкубатор открылся в Горках Регионы
15:17 Прокуратура напоминает об ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии Общество
15:14 Новогодними огнями Минск засияет 14 декабря Регионы
Все новости
Все новости
Регионы
14 ноября 2019, 18:06

Первый хакатон для начинающих предпринимателей прошел в Горках

Во время хакатона
Во время хакатона

14 ноября, Горки /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Двухдневный бесплатный марафон по разработке бизнес-проектов завершился сегодня в Горках в новом бизнес-инкубаторе. Мероприятие такого формата проводится в городе впервые, оно приурочено ко Всемирной неделе предпринимательства (с 18 по 24 ноября), передает корреспондент БЕЛТА.

Главная особенность хакатона в том, что для участия не обязательно было иметь уже готовую идею. Опытные менторы и эксперты провели для участников интенсивный курс обучения и помогли разработать перспективные идеи для собственного дела.

Итогами мероприятия стала презентация семи бизнес-идей. Самым младшим участникам - 19 лет, самой старшей - 69. Победителями хакатона стали авторы трех проектов. Первое место заняли студенты Белорусской сельскохозяйственной академии. Ребята предложили идею онлайн-печати документов с доставкой прямо в руки. Они получили менторскую поддержку проекта на три месяца.

Второе место досталось бизнес-идее с терапевтическим парком. Ее презентовали самые старшие участницы хакатона. Проект направлен на популяризацию здорового образа жизни и привлечение к активности людей старшего возраста. Как отметили члены жюри после выступления команды, такой парк будет интересен не только людям пожилого возраста, но и молодежи. Бронза марафона досталось проекту по онлайн-регистрации юридических лиц. Все команды-победители бесплатно отправятся в Москву на обучающие курсы.

"Такие проекты помогают реализовать самые смелые идеи, а с появлением в Горках бизнес-инкубатора мы надеемся привлечь еще больше людей, которые пока не знают, с чего начинать свое дело. Главное - не бояться идти вперед", - подвел итог директор технопарка "Горки" Андрей Тимаев.

Первый хакатон в Горках прошел в рамках совместного проекта ПРООН и Министерства экономики Беларуси "Содействие занятости и самозанятости населения в малых и средних городах Республики Беларусь" при финансовой поддержке Российской Федерации.-0-

Фото Олега Фойницкого

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
бизнес Горки предприниматели
Новости рубрики Регионы
Компания-поставщик IKEA в Гомеле планирует построить лесопильный комплекс и использовать солнечные батареи
Фото из архива Предоставление полного комплекса услуг станет ключевым в развитии туриндустрии Гомельской области
Фото Минского зоопарка "Внеплановая" лама родилась в Минском зоопарке
Фото из архива Ярмарки и выставки-продажи развернутся на избирательных участках Минской области 17 ноября
Фото из архива Комплекс бывшего детского лагеря в Оршанском районе продан с аукциона
Гродненская областная библиотека начала большой переезд
Главное
Президент Беларуси Александр Лукашенко, госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась и председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо "Белорусы не нахлебники" - Лукашенко обсудил с Засем и Лаппо сотрудничество с Россией на общей границе
Беларусь инициирует изменение договора с Россией о взаимных усилиях в охране границы
Государство будет компенсировать экспортерам до 50% расходов на зарубежные выставки и сертификацию
В тренде экологичности: белорусские предприятия наращивают производство стеклянной тары
Топ-новости
ЦИК: явка избирателей на досрочном голосовании в этом году выше, чем на парламентских выборах-2016
Лаппо: нужно обеспечить равноправие для пограничников Беларуси и России
"Сочи": атмосфера курорта в городе будущего
"Финансовая азбука" вместе с Белинвестбанком: как защитить денежные средства на карточке
"Внеплановая" лама родилась в Минском зоопарке
Прокуратура напоминает об ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии
Проект указа о внедрении депозитной системы обращения упаковки внесен в правительство
Беларусь открывает консульство в Лихтенштейне, его возглавит член княжеского дома
Правительство предлагает Всемирному банку участие в строительстве железной дороги из Минска в аэропорт
Беларусь и Китай до 2021 года планируют реализовать 35 совместных научно-технических проектов
Совместная коллегия МИД Беларуси и России пройдет в Москве 18 ноября
Беларусь и Узбекистан обсудили сотрудничество в военной сфере
ВГТУ готов создать обсерваторию рынка труда
ПВТ открыл в Дрогичине STEM-центр
Белорусско-молдавский центр переподготовки газовщиков планируется создать в Кишиневе
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.