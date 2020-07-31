Первый комбайнер-тысячник появился на жатве в Витебской области

31 июля, Сенненский район /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области сегодня чествовали первого комбайнера-тысячника, передает корреспондент БЕЛТА.

Более 1 тыс. т рапса в трех хозяйствах Сененнского района намолотил тракторист-машинист ОАО "Витебский мясокомбинат" Андрей Беляев. С первым значимым рубежом на нынешнем жниве механизатора поздравил председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, представители райисполкома, профсоюзной организации, предприятия.

"В последние годы отличные результаты на уборке урожая показывают хлеборобы не только на лучших землях, но и в более слабых сельскохозяйственных районах. Впервые тысяча тонн даже не зерна, а рапса у нас сегодня в Сенненском районе. Сам по себе такой результат не приходит: это результат технологии, работы агронома, механизатора и местных властей", - подчеркнул Николай Шерстнев.

Руководитель облисполкома отметил сложные условия, в которых приходится работать аграриям. "Уборка зерновых началась в области повсеместно, однако из-за погоды пока не развернулась массово: в течение недели комбайны уходят в поле, но в отдельных регионах из-за дождей возвращаются ни с чем. За это время было убрано всего лишь 5% площадей - столько же при хорошей погоде убирается у нас на полях за сутки. Конечно, это беспокоит. Много площадей зерновых, которые уже лежат, зарастают. На отдельных полях наблюдается прорастание зерна в колосе. Потери уже неизбежны. Вместе с тем прогноз следующей недели обнадеживает, поэтому надо максимально эффективно использовать каждый час, каждую минуту", - подчеркнул губернатор.

В последнем Николай Шерстнев не сомневается: после обеда на полях Оршанского агрообъединения появился второй экипаж-тысячник, а на следующей неделе в области должен появиться первый экипаж, преодолевший намолот в 1 тыс. т на уборке зерна.-0-

Фото Александра Хитрова