Первый компонент вакцины от COVID-19 получили более 256 тыс. жителей Гомельской области

16 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Первый компонент вакцины от коронавируса получили более 256 тыс. жителей Гомельской области, сообщил сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме главный государственный санитарный врач Гомельской области Сергей Белый, передает корреспондент БЕЛТА.





"В области первым компонентом вакцины привиты более 256 тыс. человек. Это составляет 18,4% населения - республиканский показатель 15,7%. Вторым компонентом - более 198 тыс. человек. То есть полный курс вакцинации прошли более 14% населения - республиканский показатель 12,4%", - проинформировал Сергей Белый. Гомельская область по удельному весу вакцинированных против коронавируса занимает первое место среди областей и второе с учетом Минска.





Наиболее активно иммунизация идет в Брагинском, Чечерском, Ветковском, Лоевском, Наровлянском, Ельском, Петриковском, Гомельском районах и в Гомеле.





Главный государственный санитарный врач региона напомнил: необходимо, чтобы вакцинацию против COVID-19 прошли 60% населения.





Сейчас в области вакцинацию проводят в 245 прививочных кабинетах. При необходимости есть возможность оперативно развернуть дополнительно 110. Создано и достаточное количество выездных бригад.





Получить прививку против коронавируса можно и вне учреждений здравоохранения - в торговых объектах, на рынках, железнодорожном вокзале в Гомеле. "Развернуто 20 таких пунктов. Из них 10 в Гомеле и 10 в районах - Ветковском, Ельском, Жлобинском, Калинковичском, Речицком, Мозырском, Рогачевском, Светлогорском и Хойникском", - уточнил Сергей Белый. По его информации, ежедневно в каждом прививочном пункте прививается от 10 до 80 человек. Всего иммунизацию на мобильных точках прошли уже порядка 8 тыс. человек. Наибольшей популярностью пользуются прививочные пункты в ТЦ "Мандарин", "Секрет", "Гиппо" Гомеля, "Бобровский" Мозыря и "Глобал" Речицы.





Сергей Белый подчеркнул, что в регионе уже привиты 82,4% медработников, работников учреждений образования - 52,8%, учреждений соцобслуживания - 58,2%, проживающих в учреждениях с круглосуточным пребыванием - 100%, людей в возрасте 61 год и старше - 30%, с хроническими заболеваниями - 28,7%. В агропромышленном комплексе иммунизацию прошли уже более четверти сотрудников.





В настоящее время прививочная кампания ведется среди работников торговли, сферы бытового обслуживания, транспортных организаций, учреждений культуры и спорта, службы ЖКХ, энергообеспечения, других профессиональных групп.





Главный государственный санитарный врач Гомельской области привел и результаты анализа клинико-эпидемиологической эффективности иммунизации. "С января по июль из почти 260 тыс. привитых заболело COVID-19 только 368 человек (0,1%). Эти цифры соответствуют общемировой практике и данным, опубликованным в научных изданиях. У подавляющего числа заболевание протекало в легкой форме. Самое важное, что среди привитых и затем заболевших летальных случаев не зарегистрировано", - заключил он.





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Председатель облисполкома Геннадий Соловей обратил внимание, что необходимо и дальше активно информировать жителей региона о пользе вакцинации и последствиях, с которыми могут сталкиваться те, кто не получил прививку.-0-