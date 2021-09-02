2 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Первый компонент вакцины от COVID-19 получили более 300 тыс. жителей Гомельской области, сообщили БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

"Вакцинация в Гомельской области идет активными темпами. Количество сделанных прививок от коронавируса (первым компонентом) преодолело отметку в 300 тыс. - это почти 22% населения региона", - рассказали специалисты. Полный курс вакцинации в области прошли 244,6 тыс. человек, или практически 17,6%.

"На сегодня созданы все условия для вакцинирования желающих. Увеличено число пунктов вакцинации, работают выездные бригады. Информационные группы посещают коллективы области, развеивая мифы о вакцинации против коронавирусной инфекции. Пригласить информационную группу в коллектив можно, направив письмо по электронной почте clerk@gmlocge.by", - отметили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Также специалисты напомнили: в наличии есть вакцина "Спутник V", привиться которой можно без предварительной записи. В сентябре в Гомельскую область поступит очередная партия китайской вакцины от COVID-19 Vero Cell компании Sinopharm. Записаться на прививку этой вакциной можно в учреждениях здравоохранения по месту жительства.-0-