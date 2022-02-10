Первый компонент вакцины от коронавируса получили более 60% жителей Гродненской области

10 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Первым компонентом вакцины от коронавируса в Гродненской области привиты более 60% жителей. Более 55% прошли полный курс вакцинации, сообщили БЕЛТА в главном управлении здравоохранения Гродненского облисполкома.

"Кампания по вакцинации будет продолжена. Желательно достигнуть уровня минимум 70% вакцинированных", - сказали в главном управлении здравоохранения.

В центре внимания не только те, кто относится к так называемым уязвимым группам, но и другие категории граждан. Например, продолжается вакцинация детей в возрасте от 12 до 17 лет. Доля вакцинированных среди них - около 6,5%. Идет активная информационная работа с родителями. Также в области от коронавируса привиты более 98% беременных.

Идет в области и кампания по ревакцинации. Ревакцинацию уже прошли более 58 тыс. жителей Гродненской области.-0-