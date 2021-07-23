23 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Первый компонент вакцины от коронавируса получили около 227 тыс. жителей Гомельской области, сообщили БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В настоящее время в регионе для вакцинации используют "Гам-КОВИД-Вак" (более известный под торговой маркой "Спутник V"), уточнили специалисты. "По данным на 23 июля, привиты первым компонентом около 227 тыс. человек, что составляет 16,3% всего населения области. Завершили полный курс вакцинации с применением второго компонента 128 тыс., или 9,2% населения области", - рассказали в госучреждении.

Всего в регионе для создания коллективного иммунитета планируется привить 835 185 человек.

В областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья обратили внимание: вакцинацию в первую очередь начали проводить среди медицинских работников - на данный момент привит 81% от их общего числа. Среди работников учреждений образования иммунизацию прошли 48%, учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых - 55%, среди проживающих в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания - 100%.

"Активизируется вакцинация и людей в возрасте 61 года и старше (привито 25%), а также с хроническими заболеваниями (29%) и других лиц, имеющих риск тяжелого течения COVID-19 (14%)", - добавили в госучреждении.

Специалисты привели и данные промежуточных результатов третьей фазы испытаний "Спутника V", опубликованные медицинским журналом The Lancet: вакцина обеспечивает 91,6% эффективности против вируса SARS-CoV-2.

"Анализ клинико-эпидемиологической эффективности иммунизации населения Гомельской области показал, что из более чем 210 тыс. привитых человек заболели только 0,1%. Отмечено, что у 62% из этих заболевших инфекция протекала в легкой форме. Состояние остальных расценивалось как средней степени тяжести", - отметили в центре.-0-