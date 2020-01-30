Первый креатон для старшеклассников пройдет в Могилеве 1 февраля

30 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Первый креатон для старшеклассников "Першыя ідэі: інклюзія" пройдет в Могилеве 1 февраля в конференц-зале бизнес-центра "Атриум", сообщили БЕЛТА в Могилевском облисполкоме.

"В креатоне могут принимать участие ученики 9-11-х классов школ, лицеев и гимназий. Школьникам предлагают поговорить о комфортности городского пространства для людей с особыми потребностями и возможности их участия в общественной жизни. Сначала старшеклассники посмотрят несколько видеороликов с выступлениями всемирно известных спикеров. Увиденное пояснит эксперт, который сталкивается с поднятыми вопросами в своей работе. Он же даст участникам креатона конкретную задачу. Старшеклассникам предлагают разработать идею и презентовать ее, эксперты и жюри выберут и наградят лучших", - отметили организаторы.

Креатон в Могилеве - этап социально-образовательного проекта "Першыя". В феврале креатоны будут организованы также в Гомеле и Гродно. Предыдущий креатон прошел в Витебске и собрал около 130 участников для обсуждения проектов в музейном деле, дизайне и архитектуре.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства образования.

"Першыя" - это республиканский конкурс идей, с помощью которых можно изменить окружающий мир, общество или жизнь людей к лучшему. Прием заявок еще продолжается, предложить свою идею до 8 марта могут ученики 9-11-х классов из всех регионов Беларуси. Для участия в финале будут отобраны лучшие, каждый из них получит приз, а также под руководством персонального ментора представит свою идею на масштабной молодежной конференции TEDxYouth@Minsk.-0-