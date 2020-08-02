2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый многоквартирный жилой дом для лесников построили в Копыле, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Ключи от квартир получили 20 семей работников Копыльского опытного лесхоза. Поздравить новоселов приехал первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко. Он подчеркнул, что подобный объект в отрасли построен впервые и представляет особую значимость. "Таких домов на счету у лесхозов еще не было. Да, сегодня строятся отдельные квартиры и индивидуальные жилые дома, но этот многоквартирный дом первый. Думаю, что это жилье станет прочным фундаментом и для трудовых успехов", - сказал Валентин Шатравко.

На строительство пятиэтажного дома ушло меньше года. Возведение объекта осуществлялось за счет собственных средств заказчика - Копыльского опытного лесхоза. Общая стоимость строительства составила более Br2,2 млн.

Дом оснащен всеми необходимыми приборами учета потребления электроэнергии, воды и газа. Кроме того, установлены индивидуальные счетчики отопления с возможностью регулировки подачи тепла. Проведена оптоволоконная кабельная линия. Обустроены детская площадка и тренажеры, стоянка хранения велосипедов, шлагбаум ограждения территории.-0-