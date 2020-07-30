Первый молодежный экипаж-тысячник появился в Могилевской области

30 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Первый молодежный экипаж-тысячник появился в Кировском районе Могилевской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель Кировского райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Виктор Ставер.

"Первую тысячу тонн зерна в Могилевской области намолотил молодежный экипаж ОАО "Рассвет имени К.П.Орловского". Это двоюродные братья - Андрей и Сергей Дрозд. На сегодняшнее утро они намолотили почти 1,3 т зерна. Примечательно, что отцы наших тысячников Николай и Анатолий работают в "Рассвете" и тоже принимают участие в уборочной кампании. Своим упорным трудом, высокими наградами они показали отличный пример сыновьям, - рассказал Виктор Ставер".

Еще одним экипажем-тысячником стали Александр Петранков и Михаил Котов из КСУП "Нива-Барсуки".

Первые лидеры появились и среди водителей - более 1 т зерна от зерноуборочных комбайнов перевезли 10 водителей сельхозпредприятий Кировского района. "Первым среди них стал Сергей Иваницкий из ОАО "Рассвет имени К.П.Орловского". На сегодняшний день он перевез почти 1,5 т. На втором месте водитель из КСУП "Нива-Барсуки" Василий Морозов. Замыкает тройку лидеров Валерий Щербич из "Рассвета", - рассказал председатель райкома профсоюза работников АПК.

"В этом году Кировский район первым начинал посевную. Мы первыми приступили и к уборке нового урожая. Продолжаем держать высокую планку. У нас на полях работают настоящие профессионалы, которые каждый год показывают хороший результат. Они серьезно и ответственно занимаются уборкой урожая, потому что понимают, что от качества их работы зависит наш будущий хлеб", - отметил Виктор Ставер.-0-