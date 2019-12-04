Первый областной новогодний бал для одаренной молодежи пройдет в Могилеве 16 декабря

4 декабря, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. Областной новогодний бал для учащейся и студенческой молодежи впервые пройдет в Могилеве. Праздничное мероприятие состоится 16 декабря во Дворце культуры области как часть республиканской благотворительной акции "Наши дети", рассказали корреспонденту БЕЛТА в главном управлении по образованию Могилевского облисполкома.

"В этом году Могилев закладывает традицию проведения областных новогодних балов, - сообщила заместитель начальника отдела воспитательной работы и охраны детства главного управления по образованию Могилевского облисполкома Елена Клименкова. - Мы с нетерпением ждем этого события, ведь бал - не только красивая традиция, но и способ поощрения детей, которые достигли особых успехов в учебе, творчестве, спорте, научной и общественной деятельности".

Участниками новогоднего бала в Могилеве станут 25 пар юношей и девушек - представителей большинства районов области, а также Могилева и Бобруйска. Это учащиеся школ, учреждений высшего и среднего специального образования - воспитанники Могилевского областного кадетского училища, Могилевского института МВД, МГУ им.А.А.Кулешова, Могилевского государственного колледжа искусств, музыкального и медицинского колледжей.

По словам Елены Клименковой, сейчас активно идут репетиции: участников бала учат танцевать вальс, мазурку, полонез, также им рассказывают о правилах светского этикета. Ребят знакомят с историей и традициями европейской бальной культуры, чтобы они прониклись атмосферой предстоящего события и запомнили этот праздник надолго.

К созданию антуража организаторы подошли всеобъемлюще. "В сценарном плане мероприятия продумана каждая мелочь: от оформления зала, разработки бальных карт и создания тематических мизансцен до традиционных бальных игр и творческих зарисовок, - рассказала директор Дворца культуры области Ирина Жарковская. - В перерывах между танцами своими выступления зрителей порадуют хореографические и вокальные коллективы могилевских учреждений образования и культуры. Музыкальное сопровождение бала будет осуществлять народный симфонический оркестр Могилевского музыкального колледжа искусств имени Н.А.Римского-Корсакова".

Участников бала ждет поздравление председателя Могилевского областного исполнительного комитета Леонида Зайца с наступающими новогодними и рождественскими праздниками, торжественное приветствие Деда Мороза и Снегурочки, специальная новогодняя лотерея с розыгрышем пригласительных билетов в театры, музеи и кино, а также вручение новогодних подарков.-0-