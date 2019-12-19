Первый областной новогодний бал соберет около 100 представителей молодежи в Гомеле

19 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областной новогодний бал для учащихся впервые пройдет 20 декабря в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении образования Гомельского облисполкома.

В областном общественно-культурном центре соберутся около 100 девушек и юношей из Гомеля и районов региона. Среди них - школьники старших классов, учащиеся учреждений профессионально-технического, среднего специального образования, студенты вузов. Каждый из них достиг определенных успехов - в учебе, творческой, общественной деятельности, на спортивных аренах, в реализации значимых проектов, отметили в главном управлении.

Планируется, что добрые слова поздравлений в канун новогодних и рождественских праздников участникам бала адресуют председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич, представители власти, органов государственного управления. Молодежи вручат сувениры.

Прекрасные дамы и галантные кавалеры на балу почувствуют атмосферу XVIII-XIX веков, которую передадут звуки полонеза, вальса, польки. В танце закружат 40 пар.

Областной новогодний бал является частью республиканской благотворительной акции "Наши дети", которая стартовала в Беларуси 9 декабря и продлится по 10 января. Благотворительный марафон проходит под патронатом Президента Беларуси.-0-