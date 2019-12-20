Первый областной новогодний бал собрал в Молодечно 300 участников

20 декабря, Молодечно /Корр. БЕЛТА/. Новогодний бал прошел в Минской областной комплексной детско-юношеской спортивной школе "Олимпик-2011" в Молодечно, передает корреспондент БЕЛТА.

Участниками мероприятия стали учащиеся 9-11-х классов со всех районов столичного региона. Это победители олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований, активисты волонтерского движения.

Юных танцоров лично поприветствовал председатель Миноблисполкома Александр Турчин. "В нынешнем году мы впервые проводим областной новогодний бал. Надеюсь, мероприятие станет традиционным. Сегодня здесь собрался цвет нашей молодежи. Вы - будущее Минщины, от вас зависит, какой наша страна будет в ближайшей перспективе, к чему мы придем и как будем жить. Желаю здоровья, успехов, хочу, чтобы вы жили и трудились на благо нашей сильной и независимой страны", - сказал губернатор.

Полонез и фигурный вальс исполнили 150 пар. Кроме того, все желающие могли принять участие в мастер-классах польки-тройки, падеспаня и краковяка, сделать памятные фото с живыми скульптурами, заглянуть на новогодние фотозоны, посмотреть перформансы в исполнении актеров Минского областного драматического театра.

Музыкальное оформление мероприятия организовал заслуженный любительский коллектив Беларуси симфонический оркестр Молодечненского государственного музыкального колледжа имени М.К.Огинского, руководителем и дирижером стал заслуженный деятель культуры Беларуси Григорий Сороко.

Завершился областной бал вручением сладких подарков от председателя Миноблисполкома. Мероприятие организовано в рамках республиканской акции "Наши дети".-0-