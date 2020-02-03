Первый предкастинг X-Factor состоится в Гродно 14 и 15 марта

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. X-Factor приглашает на предкастинги. В маршруте команды популярного шоу - все областные центры, а также Барановичи, Лида, Мозырь, Бобруйск. Такая информация размещена на сайте Белтелерадиокомпании.

Первыми свои таланты смогут продемонстрировать жители Гродно 14 и 15 марта. Претендентов будут оценивать в 4 категориях: девушки и парни от 16 до 24 лет, участники от 25 и старше, а также вокальные коллективы.

Финальные предкастинги пройдут в Минске в мае. Сам же проект выйдет в эфир в начале сентября на телеканале "Беларусь 1".-0-

Белтелерадиокомпания объявляет национальный кастинг проекта X-Factor По словам председателя Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта, кастинги стартуют с середины марта и пройдут как в регионах, так и в Минске. Планируется, что проект появится в телеэфире этой осенью.