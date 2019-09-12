Первый профильный класс спортивной направленности открылся в минской средней школе

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый профильный класс по спортивно-педагогической направленности открылся сегодня в столичной средней школе №47. В церемонии участвовал ректор Белорусского государственного университета физической культуры Сергей Репкин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БГУФК.

Сергей Репкин отметил, что проект ориентирован на будущих тренеров Беларуси. "Первое, что мы хотим решить, - это более высокий балл при поступлении в вуз. Приходя к нам, ребята должны иметь средний балл не ниже 7, а по профильным предметам - не ниже 8", - сказал ректор спортивного университета. Он отметил, что такой шаг должен повысить мотивацию среди абитуриентов. По его мнению, ученики профильного класса еще до поступления смогут лучше понять и освоить свою будущую профессию. Данный проект - пилотный, далее планируется открыть такие классы в регионах.

Как рассказали в пресс-службе БГУФК, все ученики, зачисленные в профильный класс, занимаются спортом. Помимо привычных предметов в их расписании появятся дополнительные факультативные занятия "Введение в спортивно-педагогические профессии". На них ребята будут изучать историю, основы педагогики и психологии физической культуры и спорта, анатомо-физиологические основы мышечной деятельности человека, а также теорию и методику физического воспитания и теорию спорта.

Содержание модулей познакомит школьников с особенностями спортивно-педагогических профессий, сориентирует их на осознанный выбор будущего дела. Учащиеся профильных классов смогут без экзаменов поступить в университеты страны на ряд педагогических специальностей. Для этого им необходимо окончить школу без "шестерок", а по учебным предметам, соответствующим предметам профильных испытаний, иметь в аттестате отметку не ниже 8 баллов.

Еще одним из условий зачисления в вуз является последующая обязательная работа по распределению не менее пяти лет.-0-

Фото пресс-службы БГУФК