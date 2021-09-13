Первый региональный форум #GBCregions пройдет 16 сентября в Гомеле

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый региональный форум #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане) пройдет 16 сентября в Гомеле. Об этом сообщил директор Национального центра электронных услуг Роман Градусов на пресс-конференции в БЕЛТА.

"Форум является продолжением международного цифрового форума, который проводился в Минске в апреле. По результатам его проведения было принято решение о необходимости организовать мероприятие в регионах. Такой форум стартует в Гомеле 16 сентября, а до конца года запланировано их проведение во всех областных центрах", - рассказал директор центра.

В мероприятии примут участие представители госорганов и госорганизаций, малого и среднего бизнеса, банковской сферы. Основными вопросами, которые будут рассматриваться на форуме, являются развитие электронного правительства, цифровая трансформация реального сектора экономики, вопросы защиты информации, трансграничного взаимодействия, изучение международного опыта с возможностью его дальнейшего использования. "Инфраструктура электронного правительства в нашей республике создана, и в настоящее время основной задачей является ее развертывание, совершенствование и наращивание в первую очередь сервисной составляющей", - добавил Роман Градусов.

Директор Национального центра обмена трафиком Алексей Цымбалов в свою очередь отметил, что форум создан для обсуждения тем о состоянии и развитии цифрового будущего Беларуси. Он нацелен на перевод всех аспектов взаимодействия в цифровую плоскость с обсуждением наиболее значимых в этой области вопросов, таких как повышение уровня взаимодействия государства и общества, основанного на использовании современных телекоммуникационных и информационных технологий, повышение эффективности государственного управления, оптимизация взаимодействия граждан, бизнеса, различных ветвей власти для достижения более высокого уровня открытости, прозрачности и скорости взаимодействия. "Мы планируем обсудить такие вопросы, как электронное правительство, ID-карты, внедрение цифровых технологий в промышленности и правительстве, обучающие программы, защита персональных данных", - рассказал эксперт.

Управляющий делами Гомельского областного исполнительного комитета Елена Кличковская подчеркнула, что "для области большая честь первыми принимать данный региональный форум". "Коммуникационные и информационные технологии в Гомельской области присутствуют практически в каждой сфере. Нас очень интересует вопрос защиты информации и мы очень рады, что он также будет обсуждаться на этом форуме. Наша область первая в Беларуси на базе взрослого технопарка открыла детский технопарк, мы активно участвуем в цифровом и электронном правительстве, разрабатываем многие проекты с ОАО "Гомсельмаш", выходим на дистанционное управление электронными приборами с жилищно-коммунальным хозяйством. Поэтому очень надеемся, что данный форум позволит получить более обширные знания во всех сферах и применять их на практике", - отметила Елена Кличковская.

Форум пройдет 16 сентября в Гомеле, 14 октября в Бресте, 4 ноября в Гродно, 25 ноября в Витебске, 16 декабря в Могилеве. Мероприятие состоится офлайн и онлайн.

Организаторами форума выступают РУП "Национальный центр обмена трафиком", РУП "Национальный центр электронных услуг" и СООО "Белорусские облачные технологии". Мероприятие пройдет при поддержке Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь.-0-