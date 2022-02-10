Первый резидент с иранским капиталом зарегистрирован в СЭЗ "Витебск"

10 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Иранский инвестор планирует создать в СЭЗ "Витебск" предприятие по производству биоразлагаемой посуды и упаковки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации СЭЗ.

Для реализации проекта, не имеющего аналогов в Беларуси, создано ООО "БРР Аршиё ЭКО Здоровье", которое сегодня прошло процедуру регистрации и стало первым резидентом с иранским капиталом в СЭЗ "Витебск". Предприятие будет производить широкий спектр экологически безопасной одноразовой посуды и упаковки из сырья растительного происхождения, в том числе контейнеров, тары для пищевой промышленности. До конца 2022 года предполагается решить вопросы проектирования производственной площадки в секторе "Журжево" на окраине областного центра, чтобы в 2023 году приступить к строительству объекта. Предполагается организовать около 25 новых рабочих мест. Половину производимой продукции планируется экспортировать, остальной объем будет реализовываться на белорусском рынке.

Организация выпуска биоразлагаемой посуды и упаковки станет первым этапом инвестиционного сотрудничества администрации СЭЗ "Витебск" и многопрофильного иранского холдинга, выступившего учредителем ООО "БРР Аршиё ЭКО Здоровье". Реализация проекта направлена на поэтапное снижение использования полимерной упаковки и ее замещение экологически безопасной, что определено одним из приоритетов социально-экономического развития Беларуси. Параллельно с реализацией проекта в сфере одноразовой посуды и упаковки на основе биоразлагаемых материалов представители бизнес-сообщества западно-азиатского государства изучают возможность расширения присутствия в Витебском регионе, отметили в администрации СЭЗ "Витебск".

Всего в СЭЗ "Витебск" реализуется 54 проекта с участием бизнесменов из 15 стран, в том числе Германии, Чехии, России, Польши, Литвы, Великобритании, Израиля, Кипра, Испании. На предприятиях-резидентах трудятся около 17 тыс. человек, что составляет 3,5% численности занятых в экономике Витебской области. СЭЗ "Витебск" состоит из 16 секторов общей площадью почти 2,8 тыс. га, из которых восемь расположены в Витебске, пять - в Оршанском районе, а также по одному - в Новополоцке, Поставах и Полоцком районе.-0-